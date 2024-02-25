На этот раз все серьезно — сын Бекхэмов разошелся с любимой

Ромео Бекхэм и Мия Реган. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео снова разошелся со своей девушкой, 21-летней моделью Мией Реган. Об этом стали говорить после того, как пара отпраздновала День святого Валентина отдельно друг от друга.

Об этом пишет Daily Mail.

Серьезно поссорились

Ромео Бехкем встречался со своей девушкой Мией уже несколько лет. Пара публиковала много трогательных фото вместе, в частности, модель проводила с семьей своего парня праздники и уикенды.

Ранее, по информации СМИ, Ромео и Мия уже расходились, однако всегда мирились и в социальных сетях пары появлялись новые фото.

Поклонников удивило, что влюбленные не опубликовали в День святого Валентина совместное фото. Более того, они провели этот день отдельно — Мия на модном показе в Италии, а Ромео — в компании своей мамы.

Теперь источник, приближенный к паре, рассказал, что они действительно разошлись и даже разъехались, ведь жили они вместе.

"Ромео и Мия разошлись, сейчас они не вместе. Они и раньше ссорились, но, кажется, на этот раз все серьезно. Переезд Мии свидетельствует о том, что это гораздо серьезнее, чем обычная ссора", — поделился источник.

В последний раз Мия публиковала фото любимого пять недель назад. Тогда она показала рандомные фото того, как проводит свободное время и запостила фотографию Ромео с собачкой.

Средний сын Бекхэм Ромео. Фото: instagram.com/mimimoocher

Однако после этого ни он, ни она совместные фото не публиковали.

Известно, что Ромео и Мия встречаются с 2019 года, но ненадолго брали перерыв в отношениях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сын Бекхэмов с любимой воспроизвел знаменитые образы своих родителей. А еще Ромео снимался в стильной рекламе спортивного бренда.