Нарешті дійшла до лікаря — Катерина Репяхова розповіла про проблеми зі здоров'ям

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова розповіла, що має проблеми зі здоров'ям. Нарешті інфлюенсерка пішла до лікаря.

Про це Катерина розповіла у своєму Instagram.

Проблеми з рукою були з дитинства

Блогерку вже пів року непокоїть біль у плечі, який виник після того, як вона почала займатися плаванням. Катерина зізнається, що чекала, що проблема мине, однак цього не сталося.

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"У мене є одна проблема, з якою мучуся вже пів року. Скільки займаюся плаванням, стільки в мене і болить плече. В один момент я навіть подумала, що невже я маю залишити плавання, мені ж так подобається…Чесно сказати, я просто чекала, що воно мине. Але дива не сталося", — сказала зірка.

Катерина пішла до лікаря, аби з'ясувати, через що виникає біль і як із ним впоратися. Інфлюенсерка з дитинства через ліву руку була частою гостею в травмпункті.

"Я нарешті дійшла до лікаря. Перше, що він у мене запитав, чи не було раніше травм. І тут я згадую, що в мене в дитинстві постійно випадала саме ліва рука. Травмпункт був звичним місцем для батьків. Мені багато разів вправляли ту руку", — говорить Репяхова.

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Катерина в лікарні пройшла огляд, після чого їй призначили спеціальні тренування з лікарем-реабілітологом.

"З моїм плечем мені рекомендовано кінезіотерапію. Тренування не просто з тренером, а з лікарем-реабілітологом. Кінезіотерапія — це вправи не такі, як у тренажерному залі. Не відчувається скутість та втома в тілі, відчуваєш легкість, приплив енергії і найголовніше те, що боліло — вже не болить", — сказала Катерина Репяхова.

Нагадаємо, Репяхова поділилася, чому не бачиться з дочкою Віктора Павліка.

Раніше Репяхова зізналася, які має стосунки з батьком.