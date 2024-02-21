Нарешті дійшла до лікаря — Катерина Репяхова розповіла про проблеми зі здоров'ям
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова розповіла, що має проблеми зі здоров'ям. Нарешті інфлюенсерка пішла до лікаря.
Про це Катерина розповіла у своєму Instagram.
Проблеми з рукою були з дитинства
Блогерку вже пів року непокоїть біль у плечі, який виник після того, як вона почала займатися плаванням. Катерина зізнається, що чекала, що проблема мине, однак цього не сталося.
"У мене є одна проблема, з якою мучуся вже пів року. Скільки займаюся плаванням, стільки в мене і болить плече. В один момент я навіть подумала, що невже я маю залишити плавання, мені ж так подобається…Чесно сказати, я просто чекала, що воно мине. Але дива не сталося", — сказала зірка.
Катерина пішла до лікаря, аби з'ясувати, через що виникає біль і як із ним впоратися. Інфлюенсерка з дитинства через ліву руку була частою гостею в травмпункті.
"Я нарешті дійшла до лікаря. Перше, що він у мене запитав, чи не було раніше травм. І тут я згадую, що в мене в дитинстві постійно випадала саме ліва рука. Травмпункт був звичним місцем для батьків. Мені багато разів вправляли ту руку", — говорить Репяхова.
Катерина в лікарні пройшла огляд, після чого їй призначили спеціальні тренування з лікарем-реабілітологом.
"З моїм плечем мені рекомендовано кінезіотерапію. Тренування не просто з тренером, а з лікарем-реабілітологом. Кінезіотерапія — це вправи не такі, як у тренажерному залі. Не відчувається скутість та втома в тілі, відчуваєш легкість, приплив енергії і найголовніше те, що боліло — вже не болить", — сказала Катерина Репяхова.
Нагадаємо, Репяхова поділилася, чому не бачиться з дочкою Віктора Павліка.
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