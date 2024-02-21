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Наконец дошла до врача — Екатерина Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем

21 февраля 2024 12:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наконец дошла до врача – Екатерина Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супруга певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова рассказала, что имеет проблемы со здоровьем. Наконец инфлюэнсер смогла обратиться к врачу.

Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.

Проблемы с рукой были с детства

Блогера уже полгода беспокоит боль в плече, возникшая после того, как она начала заниматься плаванием. Екатерина признается, что ожидала, что проблема пройдет, однако этого не произошло.

 

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"У меня есть одна проблема, с которой мучаюсь уже пол года. Сколько занимаюсь плаванием, столько у меня и болит плечо. В один момент я даже подумала, что неужели я должна оставить плавание, мне так нравится…Честно сказать, я просто ждала, что оно пройдет. Но чуда не произошло", — сказала супруга певца.

Екатерина пошла к врачу, чтобы выяснить, из-за чего возникает боль и как с ней справиться. Инфлюэнсер с детства из-за левой руки была частой гостьей в травмпункте.

"Я наконец дошла до врача. Первое, что он у меня спросил, не было ли раньше травм. И тут я вспоминаю, что у меня в детстве постоянно выпадала именно левая рука. Травмпункт был привычным местом для родителей. Мне много раз вправляли эту руку", — говорит Репяхова.

 

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Екатерина в больнице прошла осмотр, после чего ей назначили специальные тренировки с врачом-реабилитологом.

"С моим плечом мне рекомендована кинезиотерапия. Тренировка не просто с тренером, а с врачом-реабилитологом. Кинезиотерапия — это упражнения не такие, как в тренажерном зале. Не чувствуется скованность и усталость в теле, чувствуешь легкость, приток энергии и самое главное то, что болело — уже не болит", — сказала Екатерина Репяхова.

Напомним, Репяхова поделилась, почему не видится с дочерью Виктора Павлика.

Ранее Репяхова призналась, что имеет отношения с отцом.

больницы
Виктор Павлик
украинские звезды
Катя Репяхова

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