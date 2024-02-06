Оголений репер Usher став обличчям нової колекції бренду Кім Кардаш’ян

Репер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/

Популярний репер Usher став рекламним обличчям першої лінійки чоловічої спідньої білизни Skims. Власницею бренду є телезірка Кім Кардаш'ян.

Бренд виставив нову колекцію в instagram.

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Usher прорекламував спідню білизну бренду Кім Кардаш'ян

Популярний американський репер Usher став зіркою бренду спідньої білизни Кім Кардаш'ян. Теледіва вирішила збільшити аудиторію свого магазину і тому створила чоловічу лінійку.

Чоловічі труси прихильникам бренду обійдуться у суму від 46 до 52 доларів. Дизайнери створили кілька кольорів — синій, бордовий, сірий, зелений і чорний.

У цій рекламній кампанії Usher виступає у ролі спокусника, який тримає на світлинах персик і оголює свій торс. Ймовірно, світлини створені для привернення уваги жінок, які замовляють білизну для своїх коханих.

Репер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/

Репер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/

Раніше соцмережі вибухнули захватом від звабливої реклами Calvin Klein.

Також Кім Кардаш'ян у мікротопі сходила на вечерю з колишнім Каньє Вестом.