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Оголений репер Usher став обличчям нової колекції бренду Кім Кардаш’ян

6 лютого 2024 19:03
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Оголений репер Usher став обличчям нової колекції бренду Кім Кардаш’ян
Репер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярний репер Usher став рекламним обличчям першої лінійки чоловічої спідньої білизни Skims. Власницею бренду є телезірка Кім Кардаш'ян.

Бренд виставив нову колекцію в instagram.

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Usher прорекламував спідню білизну бренду Кім Кардаш'ян

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SKIMS (@skims)

Популярний американський репер Usher став зіркою бренду спідньої білизни Кім Кардаш'ян. Теледіва вирішила збільшити аудиторію свого магазину і тому створила чоловічу лінійку.

Чоловічі труси прихильникам бренду обійдуться у суму від 46 до 52 доларів. Дизайнери створили кілька кольорів — синій, бордовий, сірий, зелений і чорний. 

У цій рекламній кампанії Usher виступає у ролі спокусника, який тримає на світлинах персик і оголює свій торс. Ймовірно, світлини створені для привернення уваги жінок, які замовляють білизну для своїх коханих.

Репер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/
Репер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/
Репер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/
Репер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/

Раніше соцмережі вибухнули захватом від звабливої реклами Calvin Klein.

Також Кім Кардаш'ян у мікротопі сходила на вечерю з колишнім Каньє Вестом.

США
одяг
репер
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