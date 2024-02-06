Оголений репер Usher став обличчям нової колекції бренду Кім Кардаш’ян
Популярний репер Usher став рекламним обличчям першої лінійки чоловічої спідньої білизни Skims. Власницею бренду є телезірка Кім Кардаш'ян.
Бренд виставив нову колекцію в instagram.
Usher прорекламував спідню білизну бренду Кім Кардаш'ян
Популярний американський репер Usher став зіркою бренду спідньої білизни Кім Кардаш'ян. Теледіва вирішила збільшити аудиторію свого магазину і тому створила чоловічу лінійку.
Чоловічі труси прихильникам бренду обійдуться у суму від 46 до 52 доларів. Дизайнери створили кілька кольорів — синій, бордовий, сірий, зелений і чорний.
У цій рекламній кампанії Usher виступає у ролі спокусника, який тримає на світлинах персик і оголює свій торс. Ймовірно, світлини створені для привернення уваги жінок, які замовляють білизну для своїх коханих.
Раніше соцмережі вибухнули захватом від звабливої реклами Calvin Klein.
Також Кім Кардаш'ян у мікротопі сходила на вечерю з колишнім Каньє Вестом.
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