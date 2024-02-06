Обнаженный рэпер Usher стал лицом новой коллекции бренда Ким Кардашьян

Рэпер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/

Популярный рэпер Usher стал рекламным лицом первой линейки мужского нижнего белья Skims. Обладательницей бренда является телезвезда Ким Кардашьян.

Бренд выставил новую коллекцию в instagram.

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Usher прорекламировал нижнее белье бренда Ким Кардашьян

Популярный американский рэпер Usher стал звездой бренда нижнего белья Ким Кардашьян. Теледива решила увеличить аудиторию своего магазина и потому создала мужскую линейку.

Мужские трусы поклонникам бренда обойдутся в сумму от 46 до 52 долларов. Дизайнеры создали несколько цветов — синий, бордовый, серый, зеленый и черный.

В этой рекламной компании Usher выступает в роли соблазнителя, который держит на фотографиях персик и обнажает свой торс. Вероятно фотографии созданы для привлечения внимания женщин, заказывающих белье для своих любимых.

Рэпер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/

Рэпер Usher для Skims. Фото: instagram.com/skims/

Ранее соцсети разразились восторгом от обольстительной рекламы Calvin Klein.

Также Ким Кардашьян в микротопе сходила на ужин с бывшим Канье Вестом.