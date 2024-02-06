Обнаженный рэпер Usher стал лицом новой коллекции бренда Ким Кардашьян
Популярный рэпер Usher стал рекламным лицом первой линейки мужского нижнего белья Skims. Обладательницей бренда является телезвезда Ким Кардашьян.
Бренд выставил новую коллекцию в instagram.
Usher прорекламировал нижнее белье бренда Ким Кардашьян
Популярный американский рэпер Usher стал звездой бренда нижнего белья Ким Кардашьян. Теледива решила увеличить аудиторию своего магазина и потому создала мужскую линейку.
Мужские трусы поклонникам бренда обойдутся в сумму от 46 до 52 долларов. Дизайнеры создали несколько цветов — синий, бордовый, серый, зеленый и черный.
В этой рекламной компании Usher выступает в роли соблазнителя, который держит на фотографиях персик и обнажает свой торс. Вероятно фотографии созданы для привлечения внимания женщин, заказывающих белье для своих любимых.
Ранее соцсети разразились восторгом от обольстительной рекламы Calvin Klein.
Также Ким Кардашьян в микротопе сходила на ужин с бывшим Канье Вестом.
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