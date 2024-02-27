У мережі з'явилося свіже фото Олега Винника — його зовсім не впізнати

Український співак Олег Винник на виступі "Кварталу 95" два роки тому. Фото: скриншот з YouTube

Після того, як український співак і улюбленець жінок Олег Винник втік з країни до початку повномасштабної війни, про нього майже нічого не чути. Проте, в мережі з’явилася фотографія, на якій можна побачити, який вигляд зараз має відомий артист.

Відповідною фотографію поділилася голова фан-клубу Олега Винника Валерія Барон на своїй сторінці в Instagram.

Який вигляд зараз має Олег Винник

На сторінці представниці фан-клубу відомого українського співака з’явилося свіже фото Олега Винника. На знімку Валерія Барон стоїть зі співаком біля великої красивої будівлі. До того ж, судячи з локації, знімок був зроблений у столиці Німеччині, місті Берлін.

Це фото Валерія Барон вирішила оприлюднити на честь свого дня народження. Варто також звернути увагу і на самого Олега Винника, а саме — на його зовнішній вигляд. Так, дивлячись на українського артиста, можна помітити, що він досі ходить в окулярах і має ще довше волосся, ніж це було на піку популярності.

Валерія Барон з Олегом Винником у Німеччині. Фото: скриншот з Instagram

Як в мережі відреагували на нове фото з Олегом Винником

Слід зазначити, що користувачі мережі Instagram майже жодного слова не сказали за самого Олега Винника, а лише почали вітати очільницю його фан-клубу з її святом. У коментарях почали з’являтися лише привітання з днем народження.

Щирі вітання з днюхой!!! Ну дуже гарне, щасливе і тепле для нас фото. Нехай всі Ваші мрії здійснюються!!! Олег, а Вам бажаю повернення на сцену з новими піснями

Олег Анатолійович так змінився

Вітаю з Днем народження, бажаю бути щасливою, бажаною, найкращою, і щоб життя Ваше було цікавим та веселим, позитивним, нехай буде все добре, мира та перемоги

Коментарі зі сторінки Валерії Барон. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Валерії Барон. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про Олега Винника

Ще до початку повномасштабного вторгнення український співак Олег Винник втік до Німеччини. Спочатку з’явилася інформація про те, що поїхав він туди на лікування якоїсь серйозної хвороби, а пізніше стало відомо, що він нібито допомагає ЗСУ звідти.

Український співак Олег Винник на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Але одного разу він дав відверте інтерв’ю, в якому пояснив, як йому вдалося виїхати з України під час війни.

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Арсен Мірзоян пояснив, чи повернеться Олег Винник до України.

Раніше ми розповідали про те, що український режисер Олег Боднарчук розповів, чи вдасться Олегу Виннику відбілити репутацію після втечі.

Також ми повідомляли про те, що співак Макс Барських висловився про Олега Винника.