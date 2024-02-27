В сети появилось свежее фото Олега Винника — его совсем не узнать

Украинский певец Олег Винник на выступлении "Квартала 95" два года назад. Фото: скриншот с YouTube

После того, как украинский певец и любимец женщин Олег Винник сбежал со страны до начала полномасштабной войны, о нем почти ничего не слышно. Тем не менее, в сети появилась фотография, на которой можно увидеть, как сейчас выглядит известный артист.

Соответствующей фотографией поделилась глава фан-клуба Олега Винника Валерия Барон на своей странице в Instagram.

Как выглядит сейчас Олег Винник

На странице представительницы фан-клуба известного украинского певца появилось свежее фото Олега Винника. На снимке Валерия Барон стоит с певцом у большого красивого здания. К тому же, судя по локации, снимок был сделан в столице Германии, городе Берлин.

Это фото Валерия Барон решила обнародовать в честь своего дня рождения. Следует также обратить внимание и на самого Олега Винника, а именно — на его внешний вид. Так, глядя на украинского артиста, можно заметить, что он до сих пор ходит в очках и имеет еще длиннее волосы, чем это было на пике популярности.

Валерия Барон с Олегом Винником в Германии. Фото: скриншот из Instagram

Как в сети отреагировали на новое фото с Олегом Винником

Следует отметить, что пользователи сети Instagram почти ни слова не сказали за самого Олега Винника, а только начали поздравлять главу его фан-клуба с ее праздником. В комментариях начали появляться только поздравления с днем рождения.

Искренние поздравления с днюхой!!! Ну очень красивое, счастливое и теплое для нас фото. Пусть все Ваши мечты сбываются!!! Олег, а Вам желаю возвращение на сцену с новыми песнями

Олег Анатольевич так изменился

Поздравляю с Днем рождения, желаю быть счастливой, желанной, лучшей, и чтобы жизнь Ваша была интересной и веселой, позитивной, пусть будет все хорошо, мира и победы

Комментарии со страницы Валерии Барон. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Валерии Барон. Фото: скриншот из Instagram

Что известно об Олеге Виннике

Еще до начала полномасштабного вторжения украинский певец Олег Винник сбежал в Германию. Сначала появилась информация о том, что поехал он туда на лечение какой-то серьезной болезни, а позже стало известно, что он якобы помогает ВСУ оттуда.

Украинский певец Олег Винник на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Но однажды он дал откровенное интервью, в котором объяснил, как ему удалось уехать из Украины во время войны.

Напомним, мы писали о том, что певец Арсен Мирзоян объяснил, вернется ли Олег Винник в Украину.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский режиссер Олег Боднарчук рассказал, удастся ли Олегу Виннику отбелить репутацию после бегства.

Также мы сообщали о том, что певец Макс Барских высказался об Олеге Виннике.