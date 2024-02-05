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Оля Полякова заступилась за свого 76-річного масажиста

5 лютого 2024 22:59
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Стас Кожушко
Редактор
Оля Полякова заступилась за свого 76-річного масажиста
Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Оля Полякова періодично публікує в соцмережах фото та відео зі своєї лазні. Інколи на відео потрапляє один і той самий чоловік, який не тільки парить зірку та її гостей (наприклад, Машу Єфросиніну), але й робить масаж. Втім, підписники Полякової дозволили собі перейти на особистості та принизити масажиста. 

Про це співачка розповіла у своїх Instastories.

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Оля Полякова заступилась за свого масажиста

Співачка розповіла, що Борис вже як 20 років робить їй масаж та парить в лазні. За словами Полякової, його витримці та працьовитості можуть позаздрити багато молодих спеціалістів. Бо одночасно Борис може парити п’ятьох осіб.

"Коли одного разу Борєчка не міг і в нас тут був молодий лазник, то він на третій людині "здох", розумієте? А Боря — кіборг", — зазначила Полякова. 

Скриншоти: Instagram/polyakovamusic

Втім, після того як Полякова розповіла про пана Бориса, вона отримала деякі повідомлення від підписників, в яких ті негативно висловлювались про зовнішність масажиста. 

"Як можна писати гидоту, що хтось старий, що в когось щось виглядає не так, як ви собі це уявляєте? Прекрасному Борису 76 років. Він дуже круто-круто парить і може це робити… Хочу побажати вам, аби ви в цьому віці хоча б ходити змогли", — заявила Полякова. 

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова здійснила мрію онкохворої дівчинки. Також ми розповідали, чи помирився захисник "Азовсталі" Михайло Діанов з Олею Поляковою.

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