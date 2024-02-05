Оля Полякова заступилась за своего 76-летнего массажиста

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Певица Оля Полякова периодически публикует в соцсетях фото и видео из своей бани. Иногда на видео попадает один и тот же мужчина, который не только парит звезду и ее гостей (например, Машу Ефросинину), но и делает массаж. Впрочем, подписчики Поляковой позволили себе перейти на личности и унизить массажиста.

Об этом певица рассказала в своих Instastories.

Читайте также:

Оля Полякова вступилась за своего массажиста

Певица рассказала, что Борис уже 20 лет делает ей массаж и парит в бане. По словам Поляковой, его выдержке и трудолюбию могут позавидовать многие молодые специалисты. Так как одновременно Борис может парить пять человек.

"Когда однажды Боречка не мог и у нас здесь был молодой банщик, то он на третьем человеке "сдох", понимаете? А Боря — киборг", — отметила Полякова.

Скриншоты: Instagram/polyakovamusic

Впрочем, после того как Полякова рассказала о Борисе, она получила некоторые сообщения от подписчиков, в которых они негативно высказывались о внешности массажиста.

"Как можно писать гадость, что кто-то старый, что у кого-то выглядит что-то не так, как вы себе это представляете? Прекрасному Борису 76 лет. Он очень круто-круто парит и может это делать… Хочу пожелать вам, чтобы вы в этом возрасте хотя бы ходить смогли", — заявила Полякова.

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова осуществила мечту онкобольной девочки. Также мы рассказывали, помирился ли защитник "Азовстали" Михаил Дианов с Олей Поляковой.