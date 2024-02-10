Оргкомітет премії Оскар анонсував нову номінацію, переможця якої оголосять 2026 року
Керівництво Академії кінематографічних мистецтв і наук, яке проводить найпрестижнішу кінопремію світу "Оскар" оголосило про нову номінацію. Відтепер кіностудії, продакшени та стримінгові платформи відзначатимуть статуеткою за підбір акторів.
Про це повідомляє видання BBC.
На премії "Оскар" з’явиться нова номінація
Вже на церемонії 2026 року кіноакадеміки назвуть фінальних претендентів в новій номінації — "Найкращий кастинг". Підбір виконавців, зокрема, головних ролей, відіграє ключову роль в успіху фільму поряд зі сценарієм чи музикою. Отримати золоту статуетку зможуть кастинг-директори та департаменти за стрічки, реліз яких відбудеться 2025 року.
Востаннє Академія кінематографічних мистецтв і наук запроваджувала нову номінацію ще 2001 року. Тоді мультфільм "Шрек" став кращим в номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм".
2022 року керівництво "Оскару" хотіло не показувати у прямому ефірі нагородження переможців у восьми категоріях, зокрема, за найкращий монтаж, зачіски та стиль. Втім, після критики не стали робити цього. Чи покажуть нагородження нової номінації 2026 року у прямому ефірі, чи оголосять переможця в соцмережах та на сайті — поки що не повідомляється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що австралійська акторка Марго Роббі вперше прокоментувала ігнорування премією "Оскар" її ролі Барбі. Також ми розповідали, що український фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії "Оскар".
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