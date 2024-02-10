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Оргкомітет премії Оскар анонсував нову номінацію, переможця якої оголосять 2026 року

10 лютого 2024 21:06
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Стас Кожушко
Редактор
Оргкомітет премії Оскар анонсував нову номінацію, переможця якої оголосять 2026 року
Актори Зазі Бітц і Джек Куейд перед оголошення результатів премії "Оскар-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Керівництво Академії кінематографічних мистецтв і наук, яке проводить найпрестижнішу кінопремію світу "Оскар" оголосило про нову номінацію. Відтепер кіностудії, продакшени та стримінгові  платформи відзначатимуть статуеткою за підбір акторів. 

Про це повідомляє видання BBC.

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Вже на церемонії 2026 року кіноакадеміки назвуть фінальних претендентів в новій номінації — "Найкращий кастинг". Підбір виконавців, зокрема, головних ролей, відіграє ключову роль в успіху фільму поряд зі сценарієм чи музикою. Отримати золоту статуетку зможуть кастинг-директори та департаменти за стрічки, реліз яких відбудеться 2025 року. 

Востаннє Академія кінематографічних мистецтв і наук запроваджувала нову номінацію ще 2001 року. Тоді мультфільм "Шрек" став кращим в номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм".

2022 року керівництво "Оскару" хотіло не показувати у прямому ефірі нагородження переможців у восьми категоріях, зокрема, за найкращий монтаж, зачіски та стиль. Втім, після критики не стали робити цього. Чи покажуть нагородження нової номінації 2026 року у прямому ефірі, чи оголосять переможця в соцмережах та на сайті — поки що не повідомляється. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що австралійська акторка Марго Роббі вперше прокоментувала ігнорування премією "Оскар" її ролі Барбі.  Також ми розповідали, що український фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії "Оскар".

Оскар
кіно
премія
Голлівуд

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