Оргкомитет премии Оскар анонсировал новую номинацию, победителя которой объявят в 2026 году

Актеры Зази Битц и Джек Куэйд перед оглашением результатов премии "Оскар-2024". Фото: Reuters

Руководство Академии кинематографических искусств и наук, проводящее самую престижную кинопремию мира "Оскар" объявило о новой номинации. Теперь киностудии, продакшены и стриминговые платформы будут отмечать статуэткой за подбор актеров.

Об этом сообщает издание BBC.

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На премии "Оскар" появится новая номинация

Уже на церемонии 2026 года киноакадемики назовут финальных претендентов в новой номинации — "Лучший кастинг". Подбор исполнителей, в частности, главных ролей играет ключевую роль в успехе фильма наряду со сценарием или музыкой. Получить золотую статуэтку смогут кастинг-директоры и департаменты за фильмы, релиз которых состоится в 2025 году.

В последний раз Академия кинематографических искусств и наук вводила новую номинацию еще в 2001 году. Тогда мультфильм "Шрек" стал лучшим в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".

В 2022 году руководство "Оскара" хотело не показывать в прямом эфире награждения победителей в восьми категориях, в частности, за лучший монтаж, прически и стиль. Впрочем, после критики не стали делать этого. Покажут ли награждение новой номинации в 2026 году в прямом эфире или объявят победителя в соцсетях и на сайте, пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что австралийская актриса Марго Робби впервые прокомментировала игнорирование премией Оскар ее роли Барби. Также мы рассказывали, что украинский фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии "Оскар".