Павло Зібров служив в Афганістані — співак розкрив цікаві подробиці свого життя

Співак Павло Зібров на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий співак і композитор, народний артист України Павло Зібров відповів на найпопулярніші запитання про своє життя. Зокрема, український виконавець розповів про свою службу в Афганістані, заявивши, що в нього зараз є певний статус.

Про це Павло Зібров розповів під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Виявляється, у народного артиста України є статус учасника бойових дій через військову службу в Афганістані, де він був 45 років тому.

Співак Павло Зібров на службі в армії. Фото: Instagram Павла Зіброва

Він зізнається, що під час строкової служби часто їздив туди виступати, щоб піднімати бойовий дух українським військовим, які там служили.

"Я — учасник бойових дій в Афганістані, 45 років тому воював. Коли строкова служба в мене була, то ми їздили декілька разів туди з концертами. І військові пісні співали, і народні українські, і естрадні. Ми піднімали бойовий дух нашим солдатам і співали для афганської армії, для наших побратимів", — розповідає Павло Зібров.

Український артист Павло Зібров в інтерв'ю. Фото: скриншот з Youtube

Також український артист згадує одну свою поїздку, коли йому довелося летіти разом із замороженим м’ясом. Щоб воно за дорогу не розмерзлося, на борту літака встановлювали відповідну температуру, через що Павло разом зі своїми колегами замерзав. Втім, тоді він несподівано зустрів свого однокласника, який служив там.

"Перший приліт мій в Кабул… Змерзли страшенно з Ташкенту, тому що з нами ще везли 14 тонн м’яса замороженного. Щоб не розморозилося те м’ясо, нам робили відповідну температуру, і ми "дубаря дали". Правда, по пляшці горілки везли, ми тут же випили, щоб не замерзнути. Відкриваються двері, я зустрічаю хлопця зі свого села, ходили до одного класу, і тут прапорщик Петро з автоматом зустрічає. Це було несподівано", — також додає український артист.

Життя і кар’єра Павла Зіброва

Український артист народився у 1963 році в Києві, а свою кар’єру музиканта розпочав у 1980-тих роках, коли був лідером гурту "Промінь". У 1990-тих роках Павло почав виступати як сольний артист, ставши дуже популярним завдяки декільком своїм хітам.

Павло Зібров на початку своєї кар'єри. Фото: Facebook Павла Зіброва

До того ж, український співак Павло Зібров знявся у декількох фільмах, наприклад, у таких картинах, як:

"Інфоголік"

"Продюсер"

Дуже важливе місце в кар’єрі українського артиста посідає саме його активна громадська діяльність. Сьогодні Павло Зібров бере участь у різних благодійних організаціях і соціальних проєктах.

Український співак Павло Зібров на концерті. Фото: Instagram Павла Зіброва

Нагадаємо, ми писали про те, що український артист Павло Зібров зізнався, що його дратує російська мова.

Раніше ми розповідали про те, що співак і композитор Павло Зібров висловився про Таїсію Повалій, яка отримала паспорт РФ.

Також ми повідомляли про те, що народний артист України Павло Зібров ніжно звернувся до своєї дружини.