Павел Зибров служил в Афганистане — певец раскрыл интересные подробности своей жизни

Певец Павел Зибров на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный певец и композитор, народный артист Украины Павел Зибров ответил на самые популярные вопросы о своей жизни. В частности, украинский исполнитель рассказал о своей службе в Афганистане, заявив, что у него сейчас есть определенный статус.

Об этом Павел Зибров рассказал во время интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Оказывается, у народного артиста Украины есть статус участника боевых действий из-за военной службы в Афганистане, где он был 45 лет назад.

Певец Павел Зибров на службе в армии. Фото: Instagram Павла Зиброва

Он признается, что во время срочной службы часто ездил туда выступать, чтобы поднимать боевой дух украинским военным, которые там служили.

"Я — участник боевых действий в Афганистане, 45 лет назад воевал. Когда срочная служба у меня была, то мы ездили несколько раз туда с концертами. И военные песни пели, и народные украинские, и эстрадные. Мы поднимали боевой дух нашим солдатам и пели для афганской армии, для наших побратимов", — рассказывает Павел Зибров.

Украинский артист Павел Зибров в интервью. Фото: скриншот из Youtube

Также украинский артист вспоминает одну свою поездку, когда ему пришлось лететь вместе с замороженным мясом. Чтобы оно за дорогу не размерзлось, на борту самолета устанавливали соответствующую температуру, поэтому Павел вместе со своими коллегами замерзал. Впрочем, тогда он неожиданно встретил своего одноклассника, который служил там.

"Первый прилет мой в Кабул… Замерзли ужасно с Ташкента, потому что с нами еще везли 14 тонн мяса замороженного. Чтобы не разморозилось то мясо, нам делали соответствующую температуру, и мы "дубаря дали". Правда, по бутылке водки везли, мы тут же выпили, чтобы не замерзнуть. Открывается дверь, я встречаю парня из своего села, ходили в один класс, и здесь прапорщик Петр с автоматом встречает. Это было неожиданно", — также добавляет украинский артист.

Жизнь и карьера Павла Зиброва

Украинский артист родился в 1963 году в Киеве, а свою карьеру музыканта начал в 1980-х годах, когда был лидером группы "Промінь". В 1990-х годах Павел начал выступать в качестве сольного артиста, став очень популярным благодаря нескольким своим хитам.

Павел Зибров в начале своей карьеры. Фото: Facebook Павла Зиброва

К тому же, украинский певец Павел Зибров снялся в нескольких фильмах, например, в таких картинах, как:

"Инфоголик"

"Продюсер"

Очень важное место в карьере украинского артиста занимает именно его активная общественная деятельность. Сегодня Павел Зибров принимает участие в разных благотворительных организациях и социальных проектах.

Украинский певец Павел Зибров на концерте. Фото: Instagram Павла Зиброва

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