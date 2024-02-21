"Пекельні" переможці Євробачення з Фінляндії рятуватимуть тварин в Україні

Гурт "Lordi". Фото: afm-records

Переможці Євробачення 2006 року з Фінляндії, гурт "Lordi", які запам'яталися своїм "пекельним" виступом закликають допомагати українським тваринам. Музиканти самі беруть участь у порятунку чотирилапих.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

"Lordi" підтримують Україну

"Lordi" — музичний англомовний гурт із Фінляндії, грає в стилі мелодійний хард-рок, важкий метал. Переможці конкурсу Євробачення 2006, тоді вони набрали 292 бали. Це була перша перемога Фінляндії на Євробаченні.

Хард-рок гурт Lordi став справжньою сенсацією пісенного конкурсу, а весь світ наспівував композицію Hard Rock Hallelujah. Артисти виступають у образах монстрів, передягаються у моторошних створінь і роблять грим, проте є у них дещо душевне.

Відомо, що учасники гурту Lordi підтримують Україну, зокрема допомагають тваринам, які страждають через війну. Зоозахисна організація UAnimals опублікувала звернення лідера гурту.

"Україна зараз бореться за свою свободу і ми підтримуємо цю прекрасну країну! Люди — не єдині, хто зазнає страждань. Потерпають також і безневинні тварини. Наші друзі з UAnimals роблять надзвичайно важливі справи, допомагаючи тваринам і рятуючи їх під час війни." — сказав фінський музикант Томі Путаансуу.

Гурт також закликає долучитися до збору UAnimals на розбудову притулку "Пегас" на Дніпропетровщині. Зокрема, у "Пегасі" планують збудувати стаціонар для лікування коней, які постраждали під час російської війни в Україні. Такий стаціонар дозволить лікувати коней безпосередньо у притулку і спростить життя і постраждалим тваринам, і людям, які їх доглядають.

Організація пропонує оплатити символічний квадратний метр майбутнього стаціонару або задонатити на одну символічну цеглину, яку обіцяють віртуально підписати ім'ям благодійника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у пожежі в Одеському районі загинули десятки тварин. Також ми писали, що на Запоріжжі військові врятували вагітну собаку.