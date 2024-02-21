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"Адские" победители Евровидения из Финляндии будут спасать животных в Украине

21 февраля 2024 17:52
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
"Адские" победители Евровидения из Финляндии будут спасать животных в Украине
Группа "Lordi". Фото: afm-records
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Победители Евровидения 2006 года из Финляндии, группа "Lordi", которые запомнились своим "адским" выступлением, призывают помогать украинским животным . Музыканты сами участвуют в спасении четырехлапых.

Об этом сообщает зоозащитная организация UAnimals.

"Lordi" поддерживают Украину

"Lordi" — музыкальная англоязычная группа из Финляндии, играет в стиле мелодичный хард-рок, тяжелый металл. Победители конкурса Евровидение 2006 года, тогда они набрали 292 балла. Это была первая победа Финляндии на Евровидении.

 

Хард-рок группа Lordi стала настоящей сенсацией песенного конкурса, а весь мир напевал композицию Hard Rock Hallelujah. Артисты выступают в образах монстров, переодеваются в ужасающих животних и наносят грим, однако есть у них нечто душевное.

Известно, что участники группы Lordi поддерживают Украину, в частности помогают животным, которые страдают из-за войны. Зоозащитная организация UAnimals опубликовала обращение лидера группы.

 

"Украина сейчас борется за свою свободу и мы поддерживаем эту прекрасную страну! Люди  не единственные, кто страдает. Страдают также и невинные животные. Наши друзья из UAnimals делают чрезвычайно важные дела, помогая животным и спасая их во время войны." — сказал финский музыкант Томми Путаансуу.

Группа также призывает присоединиться к сбору UAnimals на строительство приюта "Пегас" в Днепропетровской области. В частности, в "Пегасе" планируется построить стационар для лечения лошадей, пострадавших во время войны России в Украине. Такой стационар позволит лечить лошадей непосредственно в приюте и упростит жизнь и пострадавшим животным, и ухаживающим за ними.

Организация предлагает оплатить символический квадратный метр будущего стационара или задонатить на один символический кирпич, который обещают виртуально подписать именем благотворителя.

Напомним, ранее сообщалось, что в пожаре в Одесском районе погибли десятки животных. Также мы писали, что в Запорожье военные спасли беременную собаку.

Евровидение
животные
гуманитарная помощь
музыка
зарубежные звезды

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