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Періс Гілтон показала свої найгарячіші образи з дня народження

17 лютого 2024 15:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Періс Гілтон показала свої найгарячіші образи з дня народження
Співачка й акторка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Світська левиця Періс Гілтон поділилася архівними фото у свій День народження. На них зірка молода і дуже спокуслива.

Зірка виклала світлини в instagram.

Періс Гілтон святкує свій 43-й день народження

Американська зірка Періс Гілтон була справжнім символом моди у 2000-х. Її образи тоді були еталонними й дуже трендовими. Напередодні 43-го дня народження світська левиця поділилась архівними кадрами. 

"З майже днем народження мене! Оскільки зараз сезон Aquarius, я згадую свої культові сукні на день народження минулого", — привітала себе Періс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Іменинниця у медіа часто іронізує щодо моди її молодості. Вона впевнена, що тіари, джинси із заниженою талією, тренди на камінчики та глибоке декольте робили її щасливою.

Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон з Кріс Дженнер у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон з Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/parishilton/

Раніше Гілтон опублікувала свою стару фотосесію, на якій вона була майже оголена.

Також зірка розповідала деталі народження своєї другої дитини.

США
Періс Хілтон
закордонні зірки
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акторка
день народження

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