Періс Гілтон показала свої найгарячіші образи з дня народження
Світська левиця Періс Гілтон поділилася архівними фото у свій День народження. На них зірка молода і дуже спокуслива.
Зірка виклала світлини в instagram.
Періс Гілтон святкує свій 43-й день народження
Американська зірка Періс Гілтон була справжнім символом моди у 2000-х. Її образи тоді були еталонними й дуже трендовими. Напередодні 43-го дня народження світська левиця поділилась архівними кадрами.
"З майже днем народження мене! Оскільки зараз сезон Aquarius, я згадую свої культові сукні на день народження минулого", — привітала себе Періс.
Іменинниця у медіа часто іронізує щодо моди її молодості. Вона впевнена, що тіари, джинси із заниженою талією, тренди на камінчики та глибоке декольте робили її щасливою.
Раніше Гілтон опублікувала свою стару фотосесію, на якій вона була майже оголена.
Також зірка розповідала деталі народження своєї другої дитини.
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