Періс Гілтон показала свої найгарячіші образи з дня народження

Співачка й акторка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Світська левиця Періс Гілтон поділилася архівними фото у свій День народження. На них зірка молода і дуже спокуслива.

Зірка виклала світлини в instagram.

Періс Гілтон святкує свій 43-й день народження

Американська зірка Періс Гілтон була справжнім символом моди у 2000-х. Її образи тоді були еталонними й дуже трендовими. Напередодні 43-го дня народження світська левиця поділилась архівними кадрами.

"З майже днем народження мене! Оскільки зараз сезон Aquarius, я згадую свої культові сукні на день народження минулого", — привітала себе Періс.

Іменинниця у медіа часто іронізує щодо моди її молодості. Вона впевнена, що тіари, джинси із заниженою талією, тренди на камінчики та глибоке декольте робили її щасливою.

Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон у молодості. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон з Кріс Дженнер. Фото: instagram.com/parishilton/

Раніше Гілтон опублікувала свою стару фотосесію, на якій вона була майже оголена.

Також зірка розповідала деталі народження своєї другої дитини.