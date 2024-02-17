Пэрис Хилтон показала свои самые гарячие образы с дня рождения
Светская львица Пэрис Хилтон поделилась своими архивными фото в День рождения. На них звезда молодая и очень соблазнительная.
Звезда выложила фотографии в instagram.
Пэрис Хилтон празднует свой 43-й день рождения
Американская звезда Пэрис Хилтон была настоящим символом моды в 2000-х. Ее образы тогда были эталонными и очень трендными. В канун 43-го дня рождения светская львица поделилась архивными кадрами.
"С почти днем рождения меня! Поскольку сейчас сезон Aquarius, я вспоминаю свои культовые платья на прошлые дни рождения", — поздравила себя Пэрис.
Именинница в медиа часто иронизирует по поводу моды ее молодости. Она уверена, что тиары, джинсы с заниженной талией, тренды на камешки и глубокое декольте делали ее счастливой.
Ранее Хилтон опубликовала свою старую фотосессию, на которой она была почти обнажена.
Также звезда рассказывала детали рождения своего второго ребенка.
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