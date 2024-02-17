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Пэрис Хилтон показала свои самые гарячие образы с дня рождения

17 февраля 2024 15:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Пэрис Хилтон показала свои самые гарячие образы с дня рождения
Певица и актриса Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Светская львица Пэрис Хилтон поделилась своими архивными фото в День рождения. На них звезда молодая и очень соблазнительная.

Звезда выложила фотографии в instagram.

Пэрис Хилтон празднует свой 43-й день рождения

Американская звезда Пэрис Хилтон была настоящим символом моды в 2000-х. Ее образы тогда были эталонными и очень трендными. В канун 43-го дня рождения светская львица поделилась архивными кадрами.

"С почти днем рождения меня! Поскольку сейчас сезон Aquarius, я вспоминаю свои культовые платья на прошлые дни рождения", — поздравила себя Пэрис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Именинница в медиа часто иронизирует по поводу моды ее молодости. Она уверена, что тиары, джинсы с заниженной талией, тренды на камешки и глубокое декольте делали ее счастливой.

Пэрис Гилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Гилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Гилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Гилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Гилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Гилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Гилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Гилтон с Крис Дженнер в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Хилтон с Крис Дженнер. Фото: instagram.com/parishilton/

Ранее Хилтон опубликовала свою старую фотосессию, на которой она была почти обнажена.

Также звезда рассказывала детали рождения своего второго ребенка.

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