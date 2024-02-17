Пэрис Хилтон показала свои самые гарячие образы с дня рождения

Певица и актриса Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Светская львица Пэрис Хилтон поделилась своими архивными фото в День рождения. На них звезда молодая и очень соблазнительная.

Звезда выложила фотографии в instagram.

Пэрис Хилтон празднует свой 43-й день рождения

Американская звезда Пэрис Хилтон была настоящим символом моды в 2000-х. Ее образы тогда были эталонными и очень трендными. В канун 43-го дня рождения светская львица поделилась архивными кадрами.

"С почти днем рождения меня! Поскольку сейчас сезон Aquarius, я вспоминаю свои культовые платья на прошлые дни рождения", — поздравила себя Пэрис.

Именинница в медиа часто иронизирует по поводу моды ее молодости. Она уверена, что тиары, джинсы с заниженной талией, тренды на камешки и глубокое декольте делали ее счастливой.

Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон в молодости. Фото: instagram.com/parishilton/

Пэрис Хилтон с Крис Дженнер. Фото: instagram.com/parishilton/

Ранее Хилтон опубликовала свою старую фотосессию, на которой она была почти обнажена.

Также звезда рассказывала детали рождения своего второго ребенка.