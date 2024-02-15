Після скандалу з домашнім насильством актор Костянтин Войтенко освідчився коханій

Актор Костянтин Войтенко з коханою. Фото: instagram.com/natalii.kaminska

Актор Костянтин Войтенко, якого колишня дружина звинувачувала у домашньому насильстві. освідчився своїй дівчині, дизайнерці Наталії Камінській. Він зробив це у День Святого Валентина.

Про це молодята розповіли у Instagram.

Констянтин Войтенко одружується

Актор Костянтин Войтенко розлучився з танцівницею Валентиною Марініною у жовтні 2022 року. Експодружжя має спільну доньку — 7-річну Емілію.

Костянтин Войтенко з ексдружиною та донькою. Фото: instagram.com/valya.marinina

У вересні 2023 колишня опублікувала допис, у якому розповіла, що зазнавала домашнього насильства з боку актора, коли вони були разом.

Жінка розповіла, що нібито Войтенко її бив, тягав за волосся і виганяв з квартири. Якось вона навіть викликала поліцію. Проте сам актор відкинув ці звинувачення і планував подати на колишню до суду за наклеп. Також зазначав і про її неадекватну поведінку.

Зараз Валентина переїхала з донькою до Ірландії, а Констянтин щасливий у нових стосунках у Києві.

Актор вже більше року зустрічається із дизайнеркою Наталією Камінською. У День святого Валентина він зробив пропозицію своїй коханій під час вечері у ресторані.

Пара поділилася радісною новиною у соціальних мережах. Новоспечена наречена показала обручку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Войтенка розповіла, чому роками мовчала про домашнє насильство. І показала, як відновлюється після зізнання.