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Після скандалу з домашнім насильством актор Костянтин Войтенко освідчився коханій

15 лютого 2024 16:56
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Після скандалу з домашнім насильством актор Костянтин Войтенко освідчився коханій
Актор Костянтин Войтенко з коханою. Фото: instagram.com/natalii.kaminska
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Актор Костянтин Войтенко, якого колишня дружина звинувачувала у домашньому насильстві. освідчився своїй дівчині, дизайнерці Наталії Камінській. Він зробив це у День Святого Валентина. 

Про це молодята розповіли у Instagram

Констянтин Войтенко одружується

Актор Костянтин Войтенко розлучився з танцівницею Валентиною Марініною у жовтні 2022 року. Експодружжя має спільну доньку — 7-річну Емілію. 

 

Войтенко з родиною
Костянтин Войтенко з ексдружиною та донькою. Фото: instagram.com/valya.marinina

У вересні 2023 колишня опублікувала допис, у якому розповіла, що зазнавала домашнього насильства з боку актора, коли вони були разом. 

Жінка розповіла, що нібито Войтенко її бив, тягав за волосся і виганяв з квартири. Якось вона навіть викликала поліцію. Проте сам актор відкинув ці звинувачення і планував подати на колишню до суду за наклеп. Також зазначав і про її неадекватну поведінку.

Зараз Валентина переїхала з донькою до Ірландії, а Констянтин щасливий у нових стосунках у Києві. 

 

Актор вже більше року зустрічається із дизайнеркою Наталією Камінською. У День святого Валентина він зробив пропозицію своїй коханій під час вечері у ресторані. 

 

Пара поділилася радісною новиною у соціальних мережах. Новоспечена наречена показала обручку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Войтенка розповіла, чому роками мовчала про домашнє насильство. І показала, як відновлюється після зізнання.

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