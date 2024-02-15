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После скандала с домашним насилием актер Константин Войтенко сделал предложение любимой

15 февраля 2024 16:56
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
После скандала с домашним насилием актер Константин Войтенко сделал предложение любимой
Актер Константин Войтенко с любимой. Фото: instagram.com/natalii.kaminska
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Актер Константин Войтенко, которого бывшая жена обвиняла в домашнем насилии, сделал предложение своей девушке, дизайнеру Наталье Каминской. Сделал это в День Святого Валентина.

Об этом молодожены рассказали в Instagram.

Константин Войтенко женится

Актер Константин Войтенко расстался с танцовщицей Валентиной Марининой в октябре 2022 года. У супругов общая дочь — 7-летняя Эмилия.

 

Войтенко с семьей
Константин Войтенко с экс-женой и дочерью. Фото: instagram.com/valya.marinina

В сентябре 2023 года бывшая опубликовала публикацию, в которой рассказала, что пережила домашнее насилие со стороны актера, когда они были вместе.

Женщина рассказала, что Войтенко якобы ее избивал, таскал за волосы и выгонял из квартиры. Как-то она даже вызвала полицию. Однако сам актер отверг эти обвинения и планировал подать на бывшую в суд за клевету. Также отмечал и ее неадекватное поведение.

Сейчас Валентина переехала с дочерью в Ирландию, а Константин счастлив в новых отношениях в Киеве.

 

Актер уже больше года встречается с дизайнером Наталией Каминской. В День святого Валентина он сделал предложение своей любимой во время ужина в ресторане.

 

Пара поделилась радостной новостью в социальных сетях. Новоиспеченная невеста показала обручальное кольцо.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая супруга Войтенко рассказала, почему годами молчала о домашнем насилии. И показала, как восстанавливается после признания.

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