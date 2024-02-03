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Помер ведучий програми "Казки діда Панаса"

3 лютого 2024 16:05
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Помер ведучий програми "Казки діда Панаса"
Актор Анатолій Дриженко. Фото: ForPost 24
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Народний артист України Анатолій Дриженко помер у віці 82 роки. Він запам'ятався як видатний митець та ведучий телепередачі "Казки діда Панаса".

Про втрату повідомив колектив Театру імені Василька, 31 січня.

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Колектив театру висловив співчуття родині актора, його друзям та глядачам. Відомо, що прощання з артистом відбулося 2 лютого о 10.30 на сцені Театру імені Василя Василька.

 

"Понад пів століття відомий артист театру та кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром — душею колективу…", — написали на сторінці театру.

Анатолій Дриженко народився у Черкаській області, навчався на акторському факультеті Київського університету імені Карпенка-Карого. Працював в Одеському музично-драматичному театрі: там він зіграв понад 100 ролей.

У 39 років Анатолій Дриженко став Заслуженим артистом України, ще через 13 років його нагородили статусом народного.

На початку 2000-х Анатолій Дриженко викладав у школі, був ведучим дитячої телепрограми "Казки діда Панаса". Також на рахунку актора понад 10 ролей у кіно.

Нагадаємо, засновник гурту Boney M помер у віці 82 років

Раніше на фронті загинув актор театру Володимир Федінчук.

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