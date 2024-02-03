Умер ведущий программы "Сказки деда Панаса"
Народный артист Украины Анатолий Дриженко скончался в возрасте 82 лет. Он запомнился как выдающийся артист иведущий телепередачи "Сказки деда Панаса".
О потере сообщил коллектив Театра имени Василько, 31 января.
Ушел из жизни ведущий детской передачи
Коллектив театра выразил соболезнования семье актера, его друзьям и зрителям. Известно, что прощание с артистом состоялось 2 февраля в 10:30 на сцене Театра имени Василия Василько.
"Более полувека известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром — душой коллектива…", — написали на странице театра.
Анатолий Дриженко родился в Черкасской области, учился на актерском факультете Киевского университета имени Карпенко-Карого. Работал в Одесском музыкально драматичном театре: там он сыграл более 100 ролей.
В 39 лет Анатолий Дриженко стал Заслуженным артистом Украины, спустя еще 13 лет его наградили статусом народного.
В начале 2000-х Анатолий Дриженко преподавал в школе, был ведущим детской телепрограммы "Сказки деда Панаса". Также на счету актера более 10 ролей в кино.
Напомним, основатель группы Boney M скончался в возрасте 82 лет.
Ранее на фронте погиб актер театра Владимир Фединчук.
Читайте Новини.LIVE!