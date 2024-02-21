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Помер відомий комік, актор британського серіалу "Офіс"

21 лютого 2024 16:33
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Помер відомий комік, актор британського серіалу "Офіс"
Актор Юен Макінтош. Фото: REX
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо про смерть відомого британського актора та коміка Юена Макінтоша. Йому було всього 50 років. 

Про це пише Daily Mail. 

Юен Макінтош серйозно хворів

Британський актор Юен Макінтош відомий завдяки ролі Кіта Бішопа у британському сіткомі "Офіс" від BBC.

Йому було лише 50 років. Відомо, що останні роки Макінтош серйозно хворів. У 2022 він публікував фото з лікарняної палати.  

"Боюся, для мене настали погані часи, друзі. Будьте там сильними", — писав тоді Макінтош.

 

Точну причину смерті актора не розголошують. Проте відомо, що він провів останні свої дні в будинку для людей похилого віку.

Продюсер і близький друг актора Ед Скотт розповів, що перед самою смертю Макінтош проходив лікування та знаходився під постійним наглядом медсестер.

Він додав, що Юен вирізнявся великою емпатією, добротою та чесністю, був надзвичайно хорошою людиною.

Юен Макінтош зробив значний прорив у своїй кар'єрі з роллю бухгалтера Кіта Бішопа в британському серіалі "Офіс", що стартував у 2001 році і став прототипом для відомого однойменного американського ситкому.

 

Помер відомий комік, актор британського серіалу "Офіс" - фото 1
Скриншот з серії серіалу "Офіс" на BBC

Окрім цього, Макінтош взяв участь у таких британських проектах, як "Міранда" і "Маленька Британія", виступав на фестивалі "Fringe" в Единбурзі та грав у мюзиклах.

8 років тому ЗМІ писали, що актор збанкрутів, у той час, як у його колег по серіалу все було добре з грошима. 

Нагадаємо, ми писали, що засновник гурту Boney M пішов з життя у віці 82 років. Також ми писали, що помер актор серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210". 

смерть
здоров'я
серіал
актори

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