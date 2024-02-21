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Умер известный комик, актер британского сериала "Офис"

21 февраля 2024 16:33
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Умер известный комик, актер британского сериала "Офис"
Актер Юэн Макинтош. Фото: REX
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Сегодня, 21 февраля, стало известно о смерти известного британского актера и комика Юэна Макинтоша. Ему было всего 50 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Юэн Макинтош серьезно болел

Британский актер Юэн Макинтош известен благодаря роли Кита Бишопа в британском ситкоме "Офис" от BBC.

Ему было всего 50 лет. Известно, что в последние годы Макинтош серьезно болел. В 2022 году он публиковал фото из больничной палаты.

"Боюсь, для меня наступили плохие времена, друзья. Будьте там сильными", — писал тогда Макинтош.

 

Точная причина смерти актера не разглашается. Однако известно, что он провел последние свои дни в доме престарелых.

Продюсер и близкий друг актера Эд Скотт рассказал, что перед смертью Макинтош проходил лечение и находился под постоянным наблюдением медсестер.

Он добавил, что Юэн отличался большой эмпатией, добротой и честностью, был очень хорошим человеком.

Юэн Макинтош совершил значительный прорыв в своей карьере с ролью бухгалтера Кита Бишопа в британском сериале "Офис", который стартовал в 2001 году и стал прототипом для известного одноименного американского ситкома.

 

Умер известный комик, актер британского сериала "Офис" - фото 1
Скриншот из серии сериала "Офис" на BBC

Кроме того, Макинтош принял участие в таких британских проектах, как "Миранда" и "Маленькая Британия", выступал на фестивале "Fringe" в Эдинбурге и играл в мюзиклах.

8 лет назад СМИ писали, что актер обанкротился, в то время как у его коллег по сериалу все было хорошо с деньгами.

Напомним, мы писали, что основатель группы Boney M умер в возрасте 82 лет. Также мы рассказывали, что скончался актер сериала "Беверли-Гиллз, 90210".

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здоровье
сериал
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