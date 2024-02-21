Умер известный комик, актер британского сериала "Офис"

Актер Юэн Макинтош. Фото: REX

Сегодня, 21 февраля, стало известно о смерти известного британского актера и комика Юэна Макинтоша. Ему было всего 50 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Юэн Макинтош серьезно болел

Британский актер Юэн Макинтош известен благодаря роли Кита Бишопа в британском ситкоме "Офис" от BBC.

Ему было всего 50 лет. Известно, что в последние годы Макинтош серьезно болел. В 2022 году он публиковал фото из больничной палаты.

"Боюсь, для меня наступили плохие времена, друзья. Будьте там сильными", — писал тогда Макинтош.

Недостаточные времена для меня I'm afraid chums. Stat strong out there 👍 pic.twitter.com/tkfkzoWekI — Ewen MacIntosh (@ewenmacintosh) February 6, 2022

Точная причина смерти актера не разглашается. Однако известно, что он провел последние свои дни в доме престарелых.

Продюсер и близкий друг актера Эд Скотт рассказал, что перед смертью Макинтош проходил лечение и находился под постоянным наблюдением медсестер.

Он добавил, что Юэн отличался большой эмпатией, добротой и честностью, был очень хорошим человеком.

Юэн Макинтош совершил значительный прорыв в своей карьере с ролью бухгалтера Кита Бишопа в британском сериале "Офис", который стартовал в 2001 году и стал прототипом для известного одноименного американского ситкома.

Скриншот из серии сериала "Офис" на BBC

Кроме того, Макинтош принял участие в таких британских проектах, как "Миранда" и "Маленькая Британия", выступал на фестивале "Fringe" в Эдинбурге и играл в мюзиклах.

8 лет назад СМИ писали, что актер обанкротился, в то время как у его коллег по сериалу все было хорошо с деньгами.

Напомним, мы писали, что основатель группы Boney M умер в возрасте 82 лет. Также мы рассказывали, что скончался актер сериала "Беверли-Гиллз, 90210".