Умер известный комик, актер британского сериала "Офис"
Сегодня, 21 февраля, стало известно о смерти известного британского актера и комика Юэна Макинтоша. Ему было всего 50 лет.
Об этом пишет Daily Mail.
Юэн Макинтош серьезно болел
Британский актер Юэн Макинтош известен благодаря роли Кита Бишопа в британском ситкоме "Офис" от BBC.
Ему было всего 50 лет. Известно, что в последние годы Макинтош серьезно болел. В 2022 году он публиковал фото из больничной палаты.
"Боюсь, для меня наступили плохие времена, друзья. Будьте там сильными", — писал тогда Макинтош.
Недостаточные времена для меня I'm afraid chums. Stat strong out there 👍 pic.twitter.com/tkfkzoWekI— Ewen MacIntosh (@ewenmacintosh) February 6, 2022
Точная причина смерти актера не разглашается. Однако известно, что он провел последние свои дни в доме престарелых.
Продюсер и близкий друг актера Эд Скотт рассказал, что перед смертью Макинтош проходил лечение и находился под постоянным наблюдением медсестер.
Он добавил, что Юэн отличался большой эмпатией, добротой и честностью, был очень хорошим человеком.
Юэн Макинтош совершил значительный прорыв в своей карьере с ролью бухгалтера Кита Бишопа в британском сериале "Офис", который стартовал в 2001 году и стал прототипом для известного одноименного американского ситкома.
Кроме того, Макинтош принял участие в таких британских проектах, как "Миранда" и "Маленькая Британия", выступал на фестивале "Fringe" в Эдинбурге и играл в мюзиклах.
8 лет назад СМИ писали, что актер обанкротился, в то время как у его коллег по сериалу все было хорошо с деньгами.
Напомним, мы писали, что основатель группы Boney M умер в возрасте 82 лет. Также мы рассказывали, что скончался актер сериала "Беверли-Гиллз, 90210".
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