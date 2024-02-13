Потап і Настя Каменських полетіли в Колумбію — навіщо
Зіркова пара Потап і Настя Каменських опублікували світлини з Колумбії. Вони приїхали туди, щоб вирішити робочі питання.
Про це розповіли в своїх соцмережах.
Потап і Настя Каменських поїхали в Колумбію за "новим звучанням"
Хоча пара і не викладала спільних фото, Потап і Настя Каменських зараз знаходяться в Колумбії.
Співачка виклала свою світлину і поділилася планами — вона хоче створювати музику саме в тій країні, адже це центр латиноамериканських ритмів.
"Шукати нові звучання, обмінюватись досвідом та творити музику, у якій об'єднується моє українське коріння з латиноамериканськими ритмами — це те, до чого я прагну у своїй творчості зараз. Так, у пошуках цікавого звучання дісталися аж до Колумбії, щоб попрацювати з новими неймовірними сонгратейрами на студіях, де записують свої пісні всесвітньо відомі латиноамериканські виконавці. Я переповнена вдячністю та у великому передчутті", — написала Каменських.
Потап також виклав світлину з Колумбії і відмітив, що це найкраще місце для роботи.
"Колумбія — країна, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G та Maluma, справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", — написав репер.
Раніше український блогер заявив, що Каменських зраджує своєму чоловіку.
Також Потап дивно вибачався у соціальних мережах перед собакою або своєю дружиною.
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