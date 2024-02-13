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Потап і Настя Каменських полетіли в Колумбію — навіщо

13 лютого 2024 22:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Потап і Настя Каменських полетіли в Колумбію — навіщо
Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських. Фото:
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зіркова пара Потап і Настя Каменських опублікували світлини з Колумбії. Вони приїхали туди, щоб вирішити робочі питання.

Про це розповіли в своїх соцмережах.

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Хоча пара і не викладала спільних фото, Потап і Настя Каменських зараз знаходяться в Колумбії. 

Співачка виклала свою світлину і поділилася планами — вона хоче створювати музику саме в тій країні, адже це центр латиноамериканських ритмів.

"Шукати нові звучання, обмінюватись досвідом та творити музику, у якій об'єднується моє українське коріння з латиноамериканськими ритмами — це те, до чого я прагну у своїй творчості зараз. Так, у пошуках цікавого звучання дісталися аж до Колумбії, щоб попрацювати з новими неймовірними сонгратейрами на студіях, де записують свої пісні всесвітньо відомі латиноамериканські виконавці. Я переповнена вдячністю та у великому передчутті", — написала Каменських.

Потап також виклав світлину з Колумбії і відмітив, що це найкраще місце для роботи. 

"Колумбія — країна, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G та Maluma, справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", — написав репер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POTAP (@realpotap)

Раніше український блогер заявив, що Каменських зраджує своєму чоловіку.

Також Потап дивно вибачався у соціальних мережах перед собакою або своєю дружиною.

шлюб
Потап
музика
Настя Каменських
Колумбія
Кохання
співак
українські зірки

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