Потап і Настя Каменських полетіли в Колумбію — навіщо

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських. Фото:

Зіркова пара Потап і Настя Каменських опублікували світлини з Колумбії. Вони приїхали туди, щоб вирішити робочі питання.

Про це розповіли в своїх соцмережах.

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Хоча пара і не викладала спільних фото, Потап і Настя Каменських зараз знаходяться в Колумбії.

Співачка виклала свою світлину і поділилася планами — вона хоче створювати музику саме в тій країні, адже це центр латиноамериканських ритмів.

"Шукати нові звучання, обмінюватись досвідом та творити музику, у якій об'єднується моє українське коріння з латиноамериканськими ритмами — це те, до чого я прагну у своїй творчості зараз. Так, у пошуках цікавого звучання дісталися аж до Колумбії, щоб попрацювати з новими неймовірними сонгратейрами на студіях, де записують свої пісні всесвітньо відомі латиноамериканські виконавці. Я переповнена вдячністю та у великому передчутті", — написала Каменських.

Потап також виклав світлину з Колумбії і відмітив, що це найкраще місце для роботи.

"Колумбія — країна, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G та Maluma, справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", — написав репер.

Раніше український блогер заявив, що Каменських зраджує своєму чоловіку.

Також Потап дивно вибачався у соціальних мережах перед собакою або своєю дружиною.