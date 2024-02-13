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Потап и Настя Каменских улетели в Колумбию — зачем

13 февраля 2024 22:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Потап и Настя Каменских улетели в Колумбию — зачем
Звездные супруги Потап и Настя Каменских. Фото:
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звездная пара Потап и Настя Каменских опубликовали фотографии из Колумбии. Они приехали туда, чтобы решить рабочие вопросы.

Об этом рассказали в своих соцсетях. 

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Хотя пара и не выкладывала совместных фото, Потап и Настя Каменских сейчас находятся в Колумбии.

Певица выложила свою фотографию и поделилась планами — она хочет создавать музыку именно в той стране, ведь это центр латиноамериканских ритмов.

"Искать новые звучания, обмениваться опытом и творить музыку, в которой объединяются мои украинские корни с латиноамериканскими ритмами — это то, к чему я хочу в своем творчестве сейчас. Да, в поисках интересного звучания добрались до Колумбии, чтобы поработать с новыми невероятными сонгратейрами на студиях, где записывают свои песни всемирно известные латиноамериканские исполнители. Я наполнена благодарностью и в большом предчувствии", — написала Каменских.

Потап также выложил фотографию из Колумбии и отметил, что это лучшее место для работы.

"Колумбия — страна, которая определяет музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Shakira, J Balvin, Karol G и Maluma, настоящие лидеры мировой музыкальной индустрии. И как продюсер, у меня есть чрезвычайная возможность познакомиться с этой страной и работать с лучшими авторами над созданием новых суперхитов", — написал рэпер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by POTAP (@realpotap)

Ранее украинский блогер заявил, что Каменских изменяет своему мужу.

Также Потап удивительно извинялся в социальных сетях перед собакой или женой.

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