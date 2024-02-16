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Потап випустив пісню для українок, які чекають рідних з війни

16 лютого 2024 17:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Потап випустив пісню для українок, які чекають рідних з війни
Репер Потап. Фото: прес-реліз
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Репер Потап, який зараз полетів у Колумбію, випустив новий ліричний трек "Дочекайтесь". Він присвятив його українкам, які очікують повернення своїх чоловіків та синів, братів та батьків додому з війни. 

Відео вийшло на YouTube.

Потап написав пісню для дружин і матерів військових

Пісня Потапа "Дочекайтесь" була створена, щоб передати ті емоції очікування та віри в краще майбутнє, які зараз на душі у багатьох українців.

За словами артиста, ця пісня присвячується тим, хто переживаючи розлуку, очікує миру та спокою, щоб сміливо почати писати нову сторінку в історії нашої країни. 

"Ця пісня про те, що навіть відчуваючи почуття розлуки, невизначеності та очікування, в українців завжди на першому місці будуть волелюбність та віра в краще майбутнє", — пояснив Потап.

Зараз Потап разом зі своєю дружиною Настею Каменських знаходяться в Колумбії. Вони пишуть там музику і шукають, з їхніх слів, "нове звучання".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше Потап осоромився в Дубаї, коли неправильно відповів на запитання.

Також Потап запросив для зйомки свого кліпа юного сина.

війна
Потап
музика
кліпи
військові
пісня

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