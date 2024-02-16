Потап випустив пісню для українок, які чекають рідних з війни

Репер Потап. Фото: прес-реліз

Репер Потап, який зараз полетів у Колумбію, випустив новий ліричний трек "Дочекайтесь". Він присвятив його українкам, які очікують повернення своїх чоловіків та синів, братів та батьків додому з війни.

Відео вийшло на YouTube.

Потап написав пісню для дружин і матерів військових

Пісня Потапа "Дочекайтесь" була створена, щоб передати ті емоції очікування та віри в краще майбутнє, які зараз на душі у багатьох українців.

За словами артиста, ця пісня присвячується тим, хто переживаючи розлуку, очікує миру та спокою, щоб сміливо почати писати нову сторінку в історії нашої країни.

"Ця пісня про те, що навіть відчуваючи почуття розлуки, невизначеності та очікування, в українців завжди на першому місці будуть волелюбність та віра в краще майбутнє", — пояснив Потап.

Зараз Потап разом зі своєю дружиною Настею Каменських знаходяться в Колумбії. Вони пишуть там музику і шукають, з їхніх слів, "нове звучання".

Раніше Потап осоромився в Дубаї, коли неправильно відповів на запитання.

Також Потап запросив для зйомки свого кліпа юного сина.