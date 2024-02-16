Потап выпустил песню для украинок, которые ждут родных с войны

Рэпер Потап. Фото: пресс-релиз

Репер Потап, который сейчас улетел в Колумбию, выпустил новый лирический трек"Дочекайтесь". Он посвятил его украинкам, ожидающим возвращения своих мужей и сыновей, братьев и родителей домой с войны.

Видео вышло на YouTube.

Потап написал песню "Дочекайтесь" для жен и матерей военных

Песня Потапа "Дочекайтесь" была создана, чтобы передать те эмоции ожидания и веры в лучшее будущее, которые сейчас на душе многих украинцев.

По словам артиста, эта песня посвящается тем, кто переживая разлуку, ожидает мира и спокойствия, чтобы смело начать писать новую страницу в истории нашей страны.

"Эта песня о том, что даже испытывая чувство разлуки, неопределенности и ожидания, у украинцев всегда на первом месте будут свободолюбие и вера в лучшее будущее", — пояснил Потап.

Сейчас Потап вместе со своей супругой Настей Каменских находятся в Колумбии. Они пишут там музыку и ищут, по их словам, "новое звучание".

Ранее Потап оконфузился в Дубае, когда неправильно ответил на вопросы.

Также Потап пригласил для съемки клипа юного сына.