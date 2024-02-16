Потап выпустил песню для украинок, которые ждут родных с войны
Репер Потап, который сейчас улетел в Колумбию, выпустил новый лирический трек"Дочекайтесь". Он посвятил его украинкам, ожидающим возвращения своих мужей и сыновей, братьев и родителей домой с войны.
Видео вышло на YouTube.
Потап написал песню "Дочекайтесь" для жен и матерей военных
Песня Потапа "Дочекайтесь" была создана, чтобы передать те эмоции ожидания и веры в лучшее будущее, которые сейчас на душе многих украинцев.
По словам артиста, эта песня посвящается тем, кто переживая разлуку, ожидает мира и спокойствия, чтобы смело начать писать новую страницу в истории нашей страны.
"Эта песня о том, что даже испытывая чувство разлуки, неопределенности и ожидания, у украинцев всегда на первом месте будут свободолюбие и вера в лучшее будущее", — пояснил Потап.
Сейчас Потап вместе со своей супругой Настей Каменских находятся в Колумбии. Они пишут там музыку и ищут, по их словам, "новое звучание".
Ранее Потап оконфузился в Дубае, когда неправильно ответил на вопросы.
Также Потап пригласил для съемки клипа юного сына.
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