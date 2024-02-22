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Представниця України на "Міс Світу 2023" перевтілиться у Мавку на сцені конкурсу

22 лютого 2024 18:57
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Представниця України на "Міс Світу 2023" перевтілиться у Мавку на сцені конкурсу
Софія Шамія у національному костюмі для "Міс Світу 2023". Фото: instagram.com/miss_ukraine_official
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Софія Шамія, представлятиме Україну на "Міс Світу 2023", презентувала національний костюм. У ньому 19-річна конкурсантка зʼявиться на сцені міжнародного конкурсу в Індії. 

Про це повідомили на сторінці конкурсу в Instagram

Надихнулася "Лісовою піснею" 

Унікальне вбрання отримало назву The forest song або ж — "Лісова пісня".

Його створено за мотивами однойменного твору Лесі Українки та всесвітньо відомого вітчизняного мультфільму "Мавка".

 

Магічний костюм створив харківський бренд MYVO під керівництвом дизайнерки Анни Чирви. На виготовлення пішло 2 місяці. Його створювали у важких умовах війни під постійними російськими обстрілами Харкова.

"Майстерня, в якій народжувався костюм, неодноразово зазнавала ушкоджень. Але попри намагання ворога нас зламати, наші дизайнери черговий раз довели, що українці — непереможні", — зазначають представники конкурсу в Україні. 

Костюм представляє собою сукню природнього зеленого кольору із величезною золотою квіткою папороті ззаду. Тканина імітує листя. Голову Софії також прикрашає пишний вінок в жовто-золотих тонах.

 

Сукня розшивалася вручну з використанням пошарово принтованого "листя". Кожен листочок вироблявся окремо. Перлиною образу є кінетичні квіти, технологія для яких була розроблена нашим інженером спеціально для образу "Лісова пісня". Вони розкриваються і закриваються при певних рухах моделі.

 

Представниця України на "Міс Світу 2023" перевтілиться у Мавку на сцені конкурсу - фото 1
Конкурсний костюм. Фото: instagram.com/miss_ukraine_official

Таким костюмом наша учасниця приверне увагу світової спільноти до екологічної катастрофи в Україні. 

"Сьогодні українська природа є мовчазною жертвою війни. Спалені промислові об’єкти та ліси, отруєне повітря та водні ресурси, забруднені мінами та снарядами ґрунти, масова загибель тварин та рослин", — прокоментували представники конкурсу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Всесвіт Україна" вперше показала свої дитячі фото. Також розповідали, що українка презентувала на Міс Всесвіт зворушливий національний костюм

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