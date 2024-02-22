Представительница Украины на "Мисс Мира 2023" превратится в Мавку на сцене конкурса

София Шамия в национальном костюме для "Мисс Мира 2023". Фото: instagram.com/miss_ukraine_official

19-летняя София Шамия, которая будет представлять Украину на "Мисс Мира 2023", представила национальный костюм. В нем 19-летняя конкурсантка появится на сцене международного конкурса в Индии.

Об этом сообщили на странице конкурса в Instagram.

Вдохновилась произведением "Лісова пісня"

Уникальный наряд получил название The forest song или же — "Лісова пісня".

Он создан по мотивам одноименного произведения Леси Украинки и всемирно известного украинского мультфильма "Мавка".

Магический костюм создал харьковский бренд MYVO под руководством дизайнера Анны Чирвы. На изготовление ушло 2 месяца. Его создавали в трудных условиях войны под постоянными российскими обстрелами Харькова.

"Мастерская, в которой рождался костюм, неоднократно страдала от разрушений. Но несмотря на попытки врага нас сломать, наши дизайнеры в очередной раз доказали, что украинцы — непобедимы", — отмечают представители конкурса в Украине.

Костюм представляет собой платье природного зеленого цвета с огромным золотым цветком папоротника сзади. Ткань имитирует листья. Голову Софии также украшает пышный венок в желто-золотых тонах.

Платье расшивалось вручную с использованием послойно принтованного "листья". Каждый листик производился отдельно. Жемчужиной образа стали кинетические цветы, технология для которых была разработана нашим инженером специально для образа "Лісова пісня". Они раскрываются и закрываются при определенных движениях модели.

Конкурсный костюм сзади. Фото: instagram.com/miss_ukraine_official

Таким костюмом наша участница привлечет внимание мирового сообщества к экологической катастрофе в Украине.

"Сегодня украинская природа является молчаливой жертвой войны. Сожжены промышленные объекты и леса, отравленны воздух и водные ресурсы, загрязнены минами и снарядами почвы, массово гибнут животные и растения", — прокомментировали представители конкурса.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Вселенная Украина" впервые показала свои детские фото. Также рассказывали, что украинка презентовала на "Мисс Вселенная" трогательный национальный костюм .