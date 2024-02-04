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Принца Гаррі та Меган Маркл опустили ще нижче у списку членів королівської родини

4 лютого 2024 09:46
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Принца Гаррі та Меган Маркл опустили ще нижче у списку членів королівської родини
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Instagram/sussexroyal
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Принц Гаррі та Меган Маркл склали із себе виконування королівських обов'язків ще на початку 2020 року. Попри це, вони й досі є на сайті британської монархії. Втім, на оновленій сторінці списку членів королівської родини герцога та герцогиню Сассекську опустили в нумерації. Подібне вже було торік.

Про це повідомляє видання Mirror.

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На офіційному вебсайті королівської сім'ї молодшого сина короля Чарльза III та невістку монарха, Меган Маркл, понизили в списку найближчих родичів. Нижче лише другий син Єлизавети II, Ендрю, герцог Йоркський. Його ім’я й досі асоціюється з гучними скандалами про домагання неповнолітніх.

Згідно з новим звітом, вебсайт королівської сім’ї зазнав низки змін, щоб оновити його та зробити більш точним. Але, попри зміни, внесені на сайт після маси неточностей, оприлюднених торік, сторінка принца Гаррі все ще рясніє помилками.

На сторінці профілю герцога Сассекського зазначено, що пара все ще має королівський патронат і проводить свій час між Великою Британією та Північною Америкою. 

"Вони балансують між Сполученим Королівством і Північною Америкою, продовжуючи виконувати свій обов’язок перед Королем, Співдружністю та своїм патронатом", — що не зовсім відповідає дійсності.

Торік у профілі принца Гаррі прибрали титул "Його Королівська величність". Молодшого брата принца Вільяма ідентифікують як "він". Але титул герцога Сассекського Гаррі Букінгемський палац все ж таки залишив.

Скриншот: Royal UK

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл працюють над кіноадаптацією бестселера для Netflix. Також ми розповідали, яке відновлення чекає на Кейт Міддлтон після операції.

принц Гаррі
Меган Маркл
королівська родина
Велика Британія

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