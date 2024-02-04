Принца Гарри и Меган Маркл опустили еще ниже в списке членов королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл сложили исполнение королевских обязанностей еще в начале 2020 года. Несмотря на это, они до сих пор находятся на сайте британской монархии. Впрочем, на обновленной странице списка членов королевской семьи герцога и герцогиню Сассекскую опустили в нумерации. Подобное уже было в прошлом году.
Об этом сообщает издание Mirror.
Принц Гарри и Меган Маркл "идут на дно"
На официальном веб-сайте королевской семьи младшего сына короля Чарльза III и невестку монарха, Меган Маркл, понизили в списке ближайших родственников. Ниже лишь второй сын Елизаветы II, Эндрю, герцог Йоркский. Его имя до сих пор ассоциируется с громкими скандалами о домогательствах несовершеннолетних.
Согласно новому отчету, веб-сайт королевской семьи претерпел ряд изменений, чтобы обновить его и сделать более точным. Но, несмотря на изменения, внесенные на сайт после массы неточностей, обнародованных в прошлом году, страница принца Гарри все еще усеяна ошибками.
На странице профиля герцога Сассекского указано, что пара все еще имеет королевский патронат и проводит свое время между Великобританией и Северной Америкой.
"Они балансируют между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять свой долг перед Королем, Содружеством и своим патронатом", — что не совсем соответствует действительности.
В прошлом году в профиле принца Гарри убрали титул "Его Королевское величество". Младшего брата принца Уильяма идентифицируют как "он". Но титул герцога Сассекского Гарри Букингемский дворец все же оставил.
Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл работают над киноадаптацией бестселлера для Netflix. Также мы рассказывали, какое восстановление ждет Кейт Миддлтон после операции.
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