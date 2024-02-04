Принца Гарри и Меган Маркл опустили еще ниже в списке членов королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Instagram/sussexroyal

Принц Гарри и Меган Маркл сложили исполнение королевских обязанностей еще в начале 2020 года. Несмотря на это, они до сих пор находятся на сайте британской монархии. Впрочем, на обновленной странице списка членов королевской семьи герцога и герцогиню Сассекскую опустили в нумерации. Подобное уже было в прошлом году.

Об этом сообщает издание Mirror.

Читайте также:

Принц Гарри и Меган Маркл "идут на дно"

На официальном веб-сайте королевской семьи младшего сына короля Чарльза III и невестку монарха, Меган Маркл, понизили в списке ближайших родственников. Ниже лишь второй сын Елизаветы II, Эндрю, герцог Йоркский. Его имя до сих пор ассоциируется с громкими скандалами о домогательствах несовершеннолетних.

Согласно новому отчету, веб-сайт королевской семьи претерпел ряд изменений, чтобы обновить его и сделать более точным. Но, несмотря на изменения, внесенные на сайт после массы неточностей, обнародованных в прошлом году, страница принца Гарри все еще усеяна ошибками.

На странице профиля герцога Сассекского указано, что пара все еще имеет королевский патронат и проводит свое время между Великобританией и Северной Америкой.

"Они балансируют между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять свой долг перед Королем, Содружеством и своим патронатом", — что не совсем соответствует действительности.

В прошлом году в профиле принца Гарри убрали титул "Его Королевское величество". Младшего брата принца Уильяма идентифицируют как "он". Но титул герцога Сассекского Гарри Букингемский дворец все же оставил.

Скриншот: Royal UK

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл работают над киноадаптацией бестселлера для Netflix. Также мы рассказывали, какое восстановление ждет Кейт Миддлтон после операции.