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Присвята жінкам — Шакіра вперше за 7 років випускає альбом

18 лютого 2024 11:20
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Присвята жінкам — Шакіра вперше за 7 років випускає альбом
Шакіра на обкладинці нового альбому. Фото: instagram.com/shakira
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

47-річна Шакіра анонсувала випуск першого за сім років альбому. Він називається "Жінки більше не плачуть" і стане 12-м студійним альбомом співачки.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Про жіночу силу

Згідно з пресрелізом, альбом є свідченням "стійкості та сили Шакіри й сили музики перетворювати навіть найважчі переживання в дорогоцінні моменти". У дописі Шакіра назвала процес створення цього альбому алхімічним процесом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Під час написання кожної пісні я перебудовувала себе. Співаючи їх, мої сльози перетворювалися на діамани, а моя вразливість — на силу", — поділилася Шакіра. 

Альбом складатиметься із 16 композицій, вісім з них фанати почують вперше. Також будуть ремікси раніше випущених синглів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

Відомо, що альбом вийде на вінілі і буде мати чотири різних дизайни обкладинки. Смарагдова обкладинка — це впевненість, рубінова — пристрасть, сапфірова — вразливість, а діамантова — стійкість і сила.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові подробиці розставання Шакіри та Жерара Піке. Також ми повідомляли, що чоловіка, який називав Шакіру своєю дружиною, заарештували біля її будинку.

Шакіра
закордонні зірки
пісня
Прем'єра
альбом

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