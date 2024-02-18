Присвята жінкам — Шакіра вперше за 7 років випускає альбом

Шакіра на обкладинці нового альбому. Фото: instagram.com/shakira

47-річна Шакіра анонсувала випуск першого за сім років альбому. Він називається "Жінки більше не плачуть" і стане 12-м студійним альбомом співачки.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Про жіночу силу

Згідно з пресрелізом, альбом є свідченням "стійкості та сили Шакіри й сили музики перетворювати навіть найважчі переживання в дорогоцінні моменти". У дописі Шакіра назвала процес створення цього альбому алхімічним процесом.

"Під час написання кожної пісні я перебудовувала себе. Співаючи їх, мої сльози перетворювалися на діамани, а моя вразливість — на силу", — поділилася Шакіра.

Альбом складатиметься із 16 композицій, вісім з них фанати почують вперше. Також будуть ремікси раніше випущених синглів.

Відомо, що альбом вийде на вінілі і буде мати чотири різних дизайни обкладинки. Смарагдова обкладинка — це впевненість, рубінова — пристрасть, сапфірова — вразливість, а діамантова — стійкість і сила.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові подробиці розставання Шакіри та Жерара Піке. Також ми повідомляли, що чоловіка, який називав Шакіру своєю дружиною, заарештували біля її будинку.