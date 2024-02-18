Посвятила женщинам — Шакира впервые за 7 лет выпускает альбом
47-летняя Шакира анонсировала выпуск первого за семь лет альбома. Он называется "Женщины больше не плачут" и станет 12-м студийным альбомом певицы.
Об этом она рассказала в своем Instagram.
О женской силе
Согласно пресс-релизу, альбом является свидетельством "стойкости и силы Шакиры и силы музыки превращать даже самые тяжелые переживания в драгоценные моменты". В публикации Шакира назвала процесс создания этого альбома алхимическим процессом.
"При написании каждой песни я перестраивала себя. Когда пела их, мои слезы превращались в бриллианты, а моя уязвимость — в силу", — поделилась Шакира.
Альбом состоит из 16 композиций, восемь из них фанаты услышат впервые. Также будут ремиксы ранее выпущенных синглов.
Известно, что альбом выйдет на виниле и будет иметь четыре разных дизайна обложки. Изумрудная обложка — это уверенность, рубиновая — страсть, сапфировая — уязвимость, а бриллиантовая — стойкость и сила.
Напомним, ранее мы писали о новых подробностях расставания Шакиры и Жерара Пике. Также мы сообщали, что мужчину, называвшего Шакиру своей женой, арестовали возле ее дома.
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