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Посвятила женщинам — Шакира впервые за 7 лет выпускает альбом

18 февраля 2024 11:20
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Посвятила женщинам — Шакира впервые за 7 лет выпускает альбом
Шакира на обложке нового альбома. Фото: instagram.com/shakira
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

47-летняя Шакира анонсировала выпуск первого за семь лет альбома. Он называется "Женщины больше не плачут" и станет 12-м студийным альбомом певицы.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

О женской силе

Согласно пресс-релизу, альбом является свидетельством "стойкости и силы Шакиры и силы музыки превращать даже самые тяжелые переживания в драгоценные моменты". В публикации Шакира назвала процесс создания этого альбома алхимическим процессом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"При написании каждой песни я перестраивала себя. Когда пела их, мои слезы превращались в бриллианты, а моя уязвимость — в силу", — поделилась Шакира.

Альбом состоит из 16 композиций, восемь из них фанаты услышат впервые. Также будут ремиксы ранее выпущенных синглов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известно, что альбом выйдет на виниле и будет иметь четыре разных дизайна обложки. Изумрудная обложка это уверенность, рубиновая страсть, сапфировая уязвимость, а бриллиантовая стойкость и сила.

Напомним, ранее мы писали о новых подробностях расставания Шакиры и Жерара Пике. Также мы сообщали, что мужчину, называвшего Шакиру своей женой, арестовали возле ее дома.

Шакира
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