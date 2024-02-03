Проросійського актора позбавили ролі у продовженні "Білого лотосу" HBO

Актор Мілош Бикович. Фото: instagram.com/bikovic/

Після того, як МЗС розкритикувало американський телеканал HBO за зйомки Мілоша Биковича у популярному серіалі, актора позбавили ролі. Продовження проєкту "Білий лотос" відбудеться без участі проросійського актора.

Про це заявив Мілош у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Реакція актора на звільнення

Мілош Бикович підтримує анексію Криму та інших територій України. МЗС звернулося до HBO з вимогою виключити з проекту актора.

Актор Мілош Бикович про скандальну ситуацію. Фото: instagram.com/bikovic/

Актор Мілош Бикович про скандальну ситуацію. Фото: instagram.com/bikovic/

"Я був би радий зніматися в "Білому Лотосі" — серіалі, який мені справді подобається, попрацювати з колегами, яких я поважаю. Однак моя участь у проекті стала неможливою через причини, що виходять за рамки творчості, оскільки я не готовий змінювати свої принципи", — заявив актор.

Також Бикович упевнений, що його творча свобода постраждала лише через зовнішні обставини. Ситуацію, що склалася, актор назвав "поразкою мистецтва". За словами Биковича, в дитинстві він проводив час у бомбосховищах і тепер хоче, "щоб колись усе це припинилося і любов перемогла".

Нагадаємо, українська балерина розлючена на артистів, які заробляють на Чайковському.

Раніше Бєдняков жорстко прокоментував російський паспорт Бардаша.