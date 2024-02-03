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Пророссийского актера лишили роли в продолжении "Белого лотоса" HBO

3 февраля 2024 10:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пророссийского актера лишили роли в продолжении "Белого лотоса" HBO
Актер Милош Быкович. Фото: instagram.com/bikovic/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

После того, как МИД раскритиковал американский телеканал HBO за съемки Милоша Быковича в популярном сериале, актера лишили роли. Продолжение проекта "Белый лотос" пройдет без участия пророссийского актера.

Об этом заявил Милош в своих социальных сетях.

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Милош Быкович поддерживает аннексию Крыма и других территорий Украины. МИД обратился к HBO с требованием исключить из проекта актера.

 

Актер Милош Быкович о скандальной ситуации. Фото: instagram.com/bikovic/
Актер Милош Быкович о скандальной ситуации. Фото: instagram.com/bikovic/

 

Актер Милош Быкович о скандальной ситуации. Фото: instagram.com/bikovic/
Актер Милош Быкович о скандальной ситуации. Фото: instagram.com/bikovic/

"Я был бы рад сниматься в "Белом Лотосе" — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, поскольку я не готов менять свои принципы", — заявил актер.

Также Быкович уверен, что его творческая свобода пострадала только из-за внешних обстоятельств. Сложившуюся ситуацию актер назвал "поражением искусства". По словам Быковича, в детстве он проводил время в бомбоубежищах и теперь хочет, "чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь победила".

Напомним, украинская балерина разгневалась на артистов, зарабатывающих на Чайковском.

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