Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Роберт Де Ніро, якому 80, показав миле фото з 9-місячною донькою arrow

Роберт Де Ніро, якому 80, показав миле фото з 9-місячною донькою

8 лютого 2024 13:33
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Роберт Де Ніро, якому 80, показав миле фото з 9-місячною донькою
Актор Роберт Де Ніро. Фото: Invision/AP
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

80-річний актор Роберт Де Ніро у минулому році став батьком усьоме. Дівчинку на ім'я Джиа йому народила йому 45-річна Тіффані Чен. 

Інтерв'ю про своє батьківство актор дав виданню People.  

Читайте також:

Насолоджується батьківством

Роберт Де Ніро, після розлучення у 2018 році зі своєю другою дружиною Грейс Хайтауер, почав зустрічатися з інструкторкою з бойових мистецтв Тіффані Чен. Вони познайомилися у 2015 році на зйомках фільму "Стажер". 

 

Роберт Де Ніро з Тіффані Чен. Фото: KCS Presse/MEGA

9 місяців тому жінка народила йому дівчинку Джию, через що актор дуже щасливий. 

 

"Вона таке чарівне дитя. Така мила. Дивлюся на неї  і все інше зникає. Тож це величезна радість і втіха  просто бути з нею в моменті", — розповів Де Ніро. 

Актор поділився зворушливим фото з донечкою.

 

Роберт Де Ніро
Роберт Де Ніро з донечкою. Фото: People

Щасливі через поповнення і інші члени родини, зокрема дорослі діти Роберта від попередніх шлюбів. І навіть онуки. 

"Діти від неї в захваті. Навіть онуки. Вона їхня тітка, а вони майже тінейджери", — поділився актор. 

Попри свій поважний вік, Роберт Де Ніро продовжує зніматися у кіно, відвідувати заходи і червоні доріжки, ще й виховує маленьку дитину. 

Нагадаємо, компанія Де Ніро повинна виплатити колишній помічниці мільйон доларів. 

Також ми писали, що у коханої Роберта Де Ніро паралізувало обличчя після пологів. 

діти
родина
Роберт де Ніро
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі