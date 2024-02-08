Роберт Де Ніро, якому 80, показав миле фото з 9-місячною донькою

Актор Роберт Де Ніро. Фото: Invision/AP

80-річний актор Роберт Де Ніро у минулому році став батьком усьоме. Дівчинку на ім'я Джиа йому народила йому 45-річна Тіффані Чен.

Інтерв'ю про своє батьківство актор дав виданню People.

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Роберт Де Ніро, після розлучення у 2018 році зі своєю другою дружиною Грейс Хайтауер, почав зустрічатися з інструкторкою з бойових мистецтв Тіффані Чен. Вони познайомилися у 2015 році на зйомках фільму "Стажер".

Роберт Де Ніро з Тіффані Чен. Фото: KCS Presse/MEGA

9 місяців тому жінка народила йому дівчинку Джию, через що актор дуже щасливий.

"Вона таке чарівне дитя. Така мила. Дивлюся на неї — і все інше зникає. Тож це величезна радість і втіха — просто бути з нею в моменті", — розповів Де Ніро.

Актор поділився зворушливим фото з донечкою.

Роберт Де Ніро з донечкою. Фото: People

Щасливі через поповнення і інші члени родини, зокрема дорослі діти Роберта від попередніх шлюбів. І навіть онуки.

"Діти від неї в захваті. Навіть онуки. Вона їхня тітка, а вони майже тінейджери", — поділився актор.

Попри свій поважний вік, Роберт Де Ніро продовжує зніматися у кіно, відвідувати заходи і червоні доріжки, ще й виховує маленьку дитину.

Нагадаємо, компанія Де Ніро повинна виплатити колишній помічниці мільйон доларів.

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