Роберт Де Ніро, якому 80, показав миле фото з 9-місячною донькою
80-річний актор Роберт Де Ніро у минулому році став батьком усьоме. Дівчинку на ім'я Джиа йому народила йому 45-річна Тіффані Чен.
Інтерв'ю про своє батьківство актор дав виданню People.
Насолоджується батьківством
Роберт Де Ніро, після розлучення у 2018 році зі своєю другою дружиною Грейс Хайтауер, почав зустрічатися з інструкторкою з бойових мистецтв Тіффані Чен. Вони познайомилися у 2015 році на зйомках фільму "Стажер".
9 місяців тому жінка народила йому дівчинку Джию, через що актор дуже щасливий.
"Вона таке чарівне дитя. Така мила. Дивлюся на неї — і все інше зникає. Тож це величезна радість і втіха — просто бути з нею в моменті", — розповів Де Ніро.
Актор поділився зворушливим фото з донечкою.
Щасливі через поповнення і інші члени родини, зокрема дорослі діти Роберта від попередніх шлюбів. І навіть онуки.
"Діти від неї в захваті. Навіть онуки. Вона їхня тітка, а вони майже тінейджери", — поділився актор.
Попри свій поважний вік, Роберт Де Ніро продовжує зніматися у кіно, відвідувати заходи і червоні доріжки, ще й виховує маленьку дитину.
Нагадаємо, компанія Де Ніро повинна виплатити колишній помічниці мільйон доларів.
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