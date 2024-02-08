Роберт Де Ниро, которому 80, показал милое фото с 9-месячной дочерью
80-летний актер Роберт Де Ниро в прошлом году стал отцом в седьмой раз. Девочку по имени Джиа ему родила ему 45-летняя Тиффани Чен.
Интервью о своем отцовстве актер дал изданию People.
Наслаждается отцовством
Роберт Де Ниро, после развода в 2018 году со своей второй женой Грейс Хайтауэр, стал встречаться с инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен. Они познакомились в 2015 году на съемках фильма "Стажер".
9 месяцев назад женщина родила ему девочку Джию, из-за чего актер очень счастлив.
"Она такой волшебный ребенок. Такая милая. Смотрю на нее — и все остальное исчезает. Так что это огромная радость и утешение — просто быть с ней в моменте", — рассказал Де Ниро.
Актер поделился трогательным фото с дочкой.
Счастливы из-за пополнения и другие члены семьи, в частности, взрослые дети Роберта от предыдущих браков. И даже внуки.
"Дети от нее в восторге. Даже внуки. Она их тетя, а они почти тинейджеры", — поделился актер.
Несмотря на свой почтенный возраст, Роберт Де Ниро продолжает сниматься в кино, посещать мероприятия и красные дорожки, еще и воспитывает маленького ребенка.
Напомним, компания Де Ниро должна выплатить бывшей помощнице миллион долларов.
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