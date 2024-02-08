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Роберт Де Ниро, которому 80, показал милое фото с 9-месячной дочерью

8 февраля 2024 13:33
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Роберт Де Ниро, которому 80, показал милое фото с 9-месячной дочерью
Актер Роберт Де Ниро. Фото: Invision/AP
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

80-летний актер Роберт Де Ниро в прошлом году стал отцом в седьмой раз. Девочку по имени Джиа ему родила ему 45-летняя Тиффани Чен.

Интервью о своем отцовстве актер дал изданию People.

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Роберт Де Ниро, после развода в 2018 году со своей второй женой Грейс Хайтауэр, стал встречаться с инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен. Они познакомились в 2015 году на съемках фильма "Стажер".

 

Роберт Де Ниро з Тиффани Чен. Фото: KCS Presse/MEGA

9 месяцев назад женщина родила ему девочку Джию, из-за чего актер очень счастлив.

 

"Она такой волшебный ребенок. Такая милая. Смотрю на нееи все остальное исчезает. Так что это огромная радость и утешениепросто быть с ней в моменте", — рассказал Де Ниро.

Актер поделился трогательным фото с дочкой.

 

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро с дочерью. Фото: People

Счастливы из-за пополнения и другие члены семьи, в частности, взрослые дети Роберта от предыдущих браков. И даже внуки.

"Дети от нее в восторге. Даже внуки. Она их тетя, а они почти тинейджеры", — поделился актер.

Несмотря на свой почтенный возраст, Роберт Де Ниро продолжает сниматься в кино, посещать мероприятия и красные дорожки, еще и воспитывает маленького ребенка.

Напомним, компания Де Ниро должна выплатить бывшей помощнице миллион долларов.

Также мы писали, что у любимой Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов.

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семья
Роберт де Ниро
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