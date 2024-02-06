Росіяни хочуть відібрати майно Софії Ротару в Криму
Російська влада хоче "націоналізувати" майно української співачки Софії Ротару, яке знаходиться в Криму. Причиною стали її антиросійські погляди.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Майно Софії Ротару в Ялті хочуть відібрати
Українська співачка Софія Ротару має певне майно в Ялті. Російська влада, а саме сенатор від Криму Сергій Цевков виступив з пропозицією його відібрати.
Він заявив, що артистка "сиділа в Києві і чекала успіху наступу ЗСУ.
"Це людина, яка фактично є ворогом. І при цьому зберігає своє звання почесного громадянина Ялти і зберігає своє майно у нас в Криму. Це все неправильно", — сказав Цевков.
Політик вважає, що майно Ротару потрібно передати на потреби міста. Також раніше у співачки хотіли забрати це звання "почесної громадянки".
Ймовірно росіяни хочуть націоналізувати саме готель Ротару, який знаходиться в Ялті. Про це раніше писали російські ЗМІ.
Офіційно "Вілла Софія", який належить співачці, не приймає гостей з 2019 року. Клубний готель закритий на реновацію. Відомо, що Ротару хотіла його швидко продати — за 25 млн євро.
Нагадаємо ще більше деталей про цей готель Ротару.
Також Софії Ротару пропонували виступати в Росії після повносмаштабного вторгнення.
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