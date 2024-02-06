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Росіяни хочуть відібрати майно Софії Ротару в Криму

6 лютого 2024 13:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Росіяни хочуть відібрати майно Софії Ротару в Криму
Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Російська влада хоче "націоналізувати" майно української співачки Софії Ротару, яке знаходиться в Криму. Причиною стали її антиросійські погляди.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Майно Софії Ротару в Ялті хочуть відібрати

Українська співачка Софія Ротару має певне майно в Ялті. Російська влада, а саме сенатор від Криму Сергій Цевков виступив з пропозицією його відібрати.

Він заявив, що артистка "сиділа в Києві і чекала успіху наступу ЗСУ. 

"Це людина, яка фактично є ворогом. І при цьому зберігає своє звання почесного громадянина Ялти і зберігає своє майно у нас в Криму. Це все неправильно", — сказав Цевков.

Політик вважає, що майно Ротару потрібно передати на потреби міста. Також раніше у співачки хотіли забрати це звання "почесної громадянки".

Ймовірно росіяни хочуть націоналізувати саме готель Ротару, який знаходиться в Ялті. Про це раніше писали російські ЗМІ.

Бізнес Софії Ротару в Криму
Бізнес Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

Офіційно "Вілла Софія", який належить співачці, не приймає гостей з 2019 року. Клубний готель закритий на реновацію. Відомо, що Ротару хотіла його швидко продати — за 25 млн євро.

Бізнес Софії Ротару в Криму
Бізнес Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

Нагадаємо ще більше деталей про цей готель Ротару.

Також Софії Ротару пропонували виступати в Росії після повносмаштабного вторгнення.

війна
Крим
Софія Ротару
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Росія

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