Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Россияне хотят отобрать имущество Софии Ротару в Крыму arrow

Россияне хотят отобрать имущество Софии Ротару в Крыму

6 февраля 2024 13:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Россияне хотят отобрать имущество Софии Ротару в Крыму
София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Российские власти хотят "национализировать" имущество украинской певицы Софии Ротару, которое находится в Крыму. Причиной послужили ее антироссийские взгляды.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Имущество Софии Ротару в Ялте хотят отобрать

В украинской певицы Софии Ротари есть определенное имущество в Ялте. Российские власти, а именно сенатор от Крыма Сергей Цевков выступил с предложением его отобрать.

Он заявил, что артистка "сидела в Киеве и ждала успеха наступления ЗСУ".

"Это человек, который фактически враг. И при этом сохраняет свое звание почетного гражданина Ялты и сохраняет свое имущество у нас в Крыму. Это все неправильно", — сказал Цевков.

Политик считает, что имущество Ротару следует передать на нужды города. Также раньше у певицы хотели забрать это звание "почетной гражданки".

Вероятно, россияне хотят национализировать именно гостиницу Ротару, которая находится в Ялте. Об этом ранее писали российские СМИ.

Бизнес Софии Ротару в Крыму
Бизнес Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ

Официально принадлежащий певице "Вилла София" не принимает гостей с 2019 года. Клубный отель закрыт на реновацию. Известно, что Ротару хотела его быстро продать за 25 млн евро.

Бизнес Софии Ротару в Крыму
Бизнес Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ

Напомним еще больше деталей об отеле Ротару.

Также Софии Ротару предлагали выступать в России после полномасштабного вторжения.

война
Крым
София Ротару
гостиницы
национализация
имущество
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме