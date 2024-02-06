Россияне хотят отобрать имущество Софии Ротару в Крыму

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Российские власти хотят "национализировать" имущество украинской певицы Софии Ротару, которое находится в Крыму. Причиной послужили ее антироссийские взгляды.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Имущество Софии Ротару в Ялте хотят отобрать

В украинской певицы Софии Ротари есть определенное имущество в Ялте. Российские власти, а именно сенатор от Крыма Сергей Цевков выступил с предложением его отобрать.

Он заявил, что артистка "сидела в Киеве и ждала успеха наступления ЗСУ".

"Это человек, который фактически враг. И при этом сохраняет свое звание почетного гражданина Ялты и сохраняет свое имущество у нас в Крыму. Это все неправильно", — сказал Цевков.

Политик считает, что имущество Ротару следует передать на нужды города. Также раньше у певицы хотели забрать это звание "почетной гражданки".

Вероятно, россияне хотят национализировать именно гостиницу Ротару, которая находится в Ялте. Об этом ранее писали российские СМИ.

Бизнес Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ

Официально принадлежащий певице "Вилла София" не принимает гостей с 2019 года. Клубный отель закрыт на реновацию. Известно, что Ротару хотела его быстро продать за 25 млн евро.

Бизнес Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ

Напомним еще больше деталей об отеле Ротару.

Также Софии Ротару предлагали выступать в России после полномасштабного вторжения.