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Санте Димопулос будут делать операцию из-за сложных родов

27 февраля 2024 23:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Санте Димопулос будут делать операцию из-за сложных родов
Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Санта Димопулос призналась, что в скором времени ей сделают операцию. Проблемы со здоровьем у нее возникли после родов дочери в 2019 году.

Об этом звезда рассказала в instagram.

Санти Димопулос будут оперировать диастаз

Певица Санта Димопулус показала в сториз, что она находится в аэропорту ОАЭ. Она призналась, что летит делать важную операцию. После родов дочери 2019 у нее появился диастаз прямых мышц живота.

Сторез Санты Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Сториз Санты Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Звезда решила отважиться на хирургическое вмешательство, чтобы предотвратить ряд возможных заболеваний — грыж, опущение внутренних органов и атрофию мышц.

"Я лечу оперировать диастаз — это различие в стороны прямых мышц живота. Вы помните, что Софа родилась более 4 кг и на 42-й неделе? Операция по удалению диастаза позволяет не только восстановить внешний вид живота и сохранить его эстетическую привлекательность, но и предупредить возможные осложнения — грыжи, опущение внутренних органов, атрофию мышц", – пояснила певица.

Сторез Санты Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Сториз Санты Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Диастаз — это расхождение в стороны прямых мышц живота белой линией. В норме прямые мышцы находятся вблизи друг с другом и образуют белую линию. Если они расходятся, появляется диастаз, утончается и расширяется белая линия, возрастает риск появления грыжи и опущения внутренних органов. Внешне такой живот выглядит округло и немного выпирает.

Раньше звезда полностью оголилась среди экзотических растений на Бали.

Также украинцы подвергли критике Димопулус за ее роскошный отдых во время войны.

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