Санті Дімопулос робитимуть операцію через складні пологи

Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Українська співачка Санта Дімопулос зізналась, що незабаром їй зроблять операцію. Проблеми зі здоров'ям в неї з'явились після пологів доньки у 2019 році.

Про це зірка розповіла в instagram.

Санті Дімопулос оперуватимуть діастаз

Співачка Санта Дімопулус показала у сторіз, що перебуває в аеропорту ОАЕ. Вона зізналась, що летить робити важливу операцію. Після пологів доньки 2019 року у неї з'явився діастаз прямих м'язів живота.

Сторіз Санти Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Зірка вирішила наважатись на хірургічне втручання, щоб запобігти низці можливих захворювань — гриж, опущення внутрішніх органів та атрофії м'язів.

"Я лечу оперувати діастаз – це розходження в боки прямих м'язів живота. Ви пам'ятаєте, що Софа народилася більше 4 кг і на 42-му тижні? Операція з видалення діастазу дозволяє не лише відновити зовнішній вигляд живота і зберегти його естетичну привабливість, але й попередити можливі ускладнення — грижі, опущення внутрішніх органів, атрофію м'язів", — пояснила співачка.

Сторіз Санти Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Діастаз — це розбіжність у сторони прямих м’язів живота білою лінією. У нормі прямі м’язи знаходяться поблизу один з одним і утворюють білу лінію. У разі, коли вони розходяться, з’являється діастаз, стоншується та розширюється біла лінія, зростає ризик появи грижі та опущення внутрішніх органів. Зовнішньо такий живіт має вигляд округлого і трохи випирає.

Раніше зірка повністю оголилась серед екзотичних рослин на Балі.

Також українці розкритикували Дімопулус за її розкішний відпочинок під час війни.