Могилевская стала жертвой беспощадных мошенников — собирают деньги от ее имени

Певица Наталия Могилевская во Львове. Фото: Instagram Наталии Могилевской

Известная украинская певица и продюсер, народная артистка Наталия Могилевская срочно обратилась к своим подписчикам. Популярная артистка заявила о мошенниках, с которыми она столкнулась, и рассказала всю правду.

Соответствующее обращение Наталия Могилевская обнародовала на своей странице в Instagram.

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Наталия Могилевская о мошенниках

Украинская исполнительница рассказала, что в последнее время в социальных сетях распространяется информация о том, что она участвует в конкурсе талантов среди детей. К тому же, организаторы якобы берут деньги за участие в этом конкурсе.

Ответ Наталии Могилевской на фейковую информацию. Фото: скриншот из Instagram

Однако, Наталия Могилевская отмечает, что она не участвует в этом конкурсе, поэтому эта информация является сплошной ложью. Она призвала проверять всю информацию и верить только потому, что написано на ее официальной странице.

"На днях в соцсетях появилась информация о теме моего участия в детском конкурсе талантов. Организаторы активно принимают заявки и берут финансовый взнос за участие. Хочу сказать, что я не участвую в этом конкурсе. Вся достоверная информация только на моих официальных страницах. Проверяйте информацию также по номерам, закрепленным в описании моего профиля", — обратилась к своим подписчикам украинская артистка.

Обращение Наталии Могилевской к подписчикам. Фото: скриншот из Instagram

К тому же, Наталия Могилевская призвала не покупать медицинские препараты, которые рекламируют от ее имени, ведь все это фейк.

Реакция сети на обращение Наталии Могилевской

Увидев это обращение, подписчики артистки не смогли пройти мимо и начали его комментировать.

Почему мошенников становится все больше, а защиты от них нет... Хорошо, когда вовремя заметил и можешь предупредить

Я специально хотела идти на конкурс, потому что судите его Вы! И специально танец под Вашу песню готовлю! Я в шоке. Спасибо, что написали. Такую свиноту в организации я не видела. Благодарю Вас! Надеюсь, до реальной встречи

Люди, которые в это поверили, как можно повестись на такую рекламу? Видно же невооруженным глазом, что дешевая фигня

Комментарии со страницы Наталии Могилевской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Наталии Могилевской. Фото: скриншот из Instagram

Наталия Могилевская о неприятной ситуации в 90-тых

Не так давно украинская певица вспомнила, как однажды ее пытались ограбить, когда она выиграла один песенный конкурс. Поэтому злоумышленники пришли к ней и хотели насильно забрать деньги с выигрыша, хотя она их не получала.

"Это было очень серьезно, избили меня. Меня спасло то, что я разговаривала с мамой по телефону в этот момент. Я открыла дверь и получила удар в лицо. Он меня протянул, и я ухватилась на секунду на балконе. Я разговаривала с мамой по телефону, и остальные, с кем он был, подумали, что я не одна, и его бросили, убежали. Когда он понял, что он один остался и ничего забрать не сможет, он ушел и оставил меня", — рассказала Наталия Могилевская.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Наталия Могилевская ответила хейтерам за приемных дочерей.

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