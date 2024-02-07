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Шахраї використали Могилевську заради грошей — зірка відреагувала

7 лютого 2024 11:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Могилевська стала жертвою нещадних шахраїв — збирають гроші від її імені
Співачка Наталія Могилевська у Львові. Фото: Instagram Наталії Могилевської
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська співачка і продюсерка, народна артистка Наталія Могилевська терміново звернулася до своїх підписників. Популярна артистка заявила про шахраїв, з якими вона зіштовхнулася, і розповіла всю правду.

Відповідне звернення Наталія Могилевська оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Наталія Могилевська про шахраїв

Українська виконавиця розповіла, що останнім часом у соціальних мережах розповсюджується інформація щодо того, що вона нібито бере участь у конкурсі талантів серед дітей. До того ж, організатори нібито беруть гроші за участь у цьому конкурсі.

Ответ Наталии Могилевской на фейковую информацию
Відповідь Наталії Могилевської на фейкову інформацію. Фото: скриншот з Instagram

Проте, Наталія Могилевська зазначає, що вона не бере участі в цьому конкурсі, тому ця інформація є суцільною брехнею. Вона закликала перевіряти всю інформацію і вірити тільки тому, що написано на її офіційній сторінці. 

"Днями в соцмережах з’явилася інформація щодо теми моєї участі в дитячому конкурсі талантів. Організатори активно приймають заявки та беруть фінансовий внесок за участь. Хочу сказати, що я не беру участі у цьому конкурсі. Вся достовірна інформація тільки на моїх офіційних сторінках. Перевіряйте інформацію також за номерами, закріпленими в описі мого профілю", — звернулася до своїх підписників українська артистка.

Публікація зі сторінки Наталії Могилевської
Звернення Наталії Могилевської до підписників. Фото: скриншот з Instagram

До того ж, Наталія Могилевська закликала не купувати медичні препарати, які рекламують від її імені, адже все це є фейком. 

Реакція мережі на звернення Наталії Могилевської

Побачивши це звернення, підписники артистки не змогли пройти повз нього і почали його коментувати.

  • Чомусь шахраїв стає дедалі більше, а захисту від них немає... Добре, коли вчасно помітив і можеш попередити
  • Я спеціально хотіла йти на конкурс, бо судите його Ви! І спеціально танець під Вашу пісню готую! Я в шоці. Дякую, що написали. Такої свиноти в організації я не бачила. Дякую Вам! Сподіваюся, до реальної зустрічі
  • Люди, які в це повірили, як можна повестись на таку рекламу? Видно ж неозброєним оком, що дешева фігня
Коментарі зі сторінки Наталії Могилевської
Коментарі зі сторінки Наталії Могилевської. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наталії Могилевської
Коментар зі сторінки Наталії Могилевської. Фото: скриншот з Instagram

Наталія Могилевська про неприємну ситуацію в 90-тих

Не так давно українська співачка згадала, як одного разу її намагалися пограбувати, коли вона виграла один пісенний конкурс. Тому зловмисники прийшли до неї і хотіли силоміць забрати гроші з виграшу, хоча вона їх не отримувала.  

"Це було дуже серйозно, побили мене. Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою по телефону в цей момент. Я відкрила двері і отримала удар в обличчя. Він мене протягнув, і я ухватилась на секунду на балконі. Я розмовляла з мамою по телефону, і решта, з ким він був, подумали, що я не одна, і його залишили, побігли. Коли він зрозумів, що він один залишився і нічого забрати не зможе, він пішов і залишив мене", — розповіла Наталія Могилевська.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Наталія Могилевська відповіла хейтерам за прийомних доньок. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка і акторка Наталія Могилевська зізналася, чого вона хоче навчити своїх доньок. 

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Наталія Могилевська презентувала нову пісню.

Наталія Могилевська
шахрайство
шоу-бізнес
українські зірки

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