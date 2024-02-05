Семейная идиллия — невестка Бекхэмов не выпускала звездную свекровь из объятий на премьере

Модель Никола Пельтц с Викторией Бекхэм. Фото: Reuters

Дизайнер Виктория Бекхэм в восресенье, 4 февраля, появилась со своей невесткой Николой Пельц на красной дорожке премьеры фильма "Лола". Звезды опровергли слухи о том, что у них плохие отношения.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бекхэмы позировали на премьере фильма Николы "Лола". Пельтц была одета в дизайнерскую одежду авторства свекрови. На красной дорожке появилась вся семья Бекхэмов, кроме звездного отца Дэвида.

Модель Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом. Фото: Reuters

Модель Никола Пельтц с подругой Селеной Гомес. Фото: Reuters

Модель Никола Пельтц с Викторией Бекхэм. Фото: Reuters

Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Круз Бекхэм с Викторией Бекхэм. Фото: Reuters

Николу поддержали ее супруг Бруклин и ее подруга-актриса Селена Гомес, одевшая белый топ-корсет и брюки с заниженной талией из весенне-летней коллекции Виктории Бекхэм. Также на красной дорожке был замечен миллиардер Илон Маск.

Сама дизайнер выглядела стильно в темно-синем оверсайз-пиджаке в стиле смокинга с атласными темно-синими полосками на брюках до лодыжки.

24-летний Бруклин Бекхэм женился на Пельц в апреле 2022 года.

Модель Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом. Фото: Reuters

Модель Никола Пельтц с семьей. Фото: Reuters

"На самом деле мы не смотрим телевизор — мы просто разговариваем и развлекаемся. Речь идет лишь о том, чтобы быть в данном моменте, выпить, поесть и насладиться компанией друг друга. Мы иногда играем в игры. Моя супруга познакомила мою семью с игрой под названием Fish Bowl, в которую мы любим играть на вечеринках", — рассказал Бруклин Бекхэм о семейных развлечениях.

Говорят, что разногласия между Викторией Бекхэм и ее невесткой произошли в результате того, что Никола решила надеть свадебное платье Valentino, изготовленное по заказу, а не то, которое спроектировала ее свекровь. Дочь американского бизнесмена-миллиардера Нельсона Пельца также якобы обидела Бекхэмов, не посадив их за главный стол во время свадебного приема.

"Было ощущение, что свадьба была связана только с семьей Пельц, поскольку это был их дом, их дочь и их сын выступали с речами", — рассказал инсайдер.

Напомним, семья Бекхэмов порадовала поклонников фото с отдыха.

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