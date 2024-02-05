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Сімейна ідилія — невістка Бекхемів не випускала зіркову свекруху з обіймів на прем'єрі

5 лютого 2024 12:40
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Сімейна ідилія — невістка Бекхемів не випускала зіркову свекруху з обіймів на прем'єрі
Модель Нікола Пельтц з Вікторією Бекхем. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дизайнерка Вікторія Бекхем у неділю, 4 лютого, з'явилась зі своєю невісткою Ніколою Пельц на червоній доріжці прем'єри фільму "Лола". Зірки спростували чутки про те, що мають погані стосунки.

Про це пише Daily Mail.

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Бекхеми позували на прем'єрі фільму Ніколи "Лола". Пельтц була одягнена у дизайнерське вбрання авторства свекрухи. На червоній доріжці з'явилась вся родина Бекхемів, крім зіркового тата — Девіда.

 

Модель Нікола Пельтц з чоловіком Брукліном Бекхемом. Фото: Reuters
Модель Нікола Пельтц з чоловіком Брукліном Бекхемом. Фото: Reuters

 

Модель Нікола Пельтц з подругою Селеною Гомес. Фото: Reuters

 

Модель Нікола Пельтц з Вікторією Бекхемом. Фото: Reuters
Модель Нікола Пельтц з Вікторією Бекхемом. Фото: Reuters

 

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

 

Круз Бекхем з Вікторією Бекхем. Фото: Reuters
Круз Бекхем з Вікторією Бекхем. Фото: Reuters

Ніколу підтримали її чоловік Бруклін та її подруга-актриса Селена Гомес, яка одягла білий топ-корсет і штани із заниженою талією з майбутньої весняно-літньої колекції Вікторії Бекхем. Також на червоній доріжці був помічений мільярдер Ілон Маск.

Сама дизайнерка виглядала стильно в темно-синьому оверсайз-піджаку у стилі смокінгу з атласними темно-синіми смужками на брюках до щиколотки.

24-річний Бруклін Бекхем одружився з Пельц у квітні 2022 року.

 

Модель Нікола Пельтц з чоловіком Брукліном Бекхемом. Фото: Reuters
Модель Нікола Пельтц з чоловіком Брукліном Бекхемом. Фото: Reuters

 

Модель Нікола Пельтц з родиною. Фото: Reuters
Модель Нікола Пельтц з родиною. Фото: Reuters

"Насправді ми не дивимося телевізор — ми просто розмовляємо і розважаємося. Йдеться лише про те, щоб бути в даному моменті, випити, поїсти та насолодитися компанією один одного. Ми іноді граємо в ігри. Моя дружина познайомила мою родину з грою під назвою Fish Bowl, у яку ми любимо грати на вечірках", — розповів Бруклін Бекхем про сімейні розваги.

Кажуть, що розбіжності між Вікторією Бекхем та її невісткою сталися в результаті того, що Нікола вирішила одягнути весільну сукню Valentino, виготовлену на замовлення, а не ту, яку спроєктувала її свекруха для неї. Донька американського бізнесмена-мільярдера Нельсона Пельца також наче зневажила Бекхемів, не посадивши їх за головний стіл під час весільного прийому.

"Було відчуття, що весілля було пов’язане з родиною Пельц, оскільки це був їхній дім, їхні дочка та їхній син виступали з промовами", — розповів інсайдер.

Нагадаємо, родина Бекхемів порадувала шанувальників знімками з відпочинку.

Раніше Вікторія Бекхем розповіла про модну імперію.

Вікторія Бекхем
Ромео Бекхем
закордонні зірки
Бруклін Бекхем

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