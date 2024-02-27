Ефросинина попала в громкий скандал — нахамила украинцам в прямом эфире

Украинская ведущая Маша Ефросинина в Киеве. Фото: Instagram Маши Ефросининой

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов высказал свое мнение по поводу ведущей Маши Ефросининой. В частности, мужчина, который постоянно обсуждает разных украинских звезд, рассказал, какая же на самом деле известная телеведущая, приведя пример одной недавней ситуации.

Свое мнение по поводу Маши Ефросининой Богдан Беспалов высказал на канале в YouTube.

Богдан Беспалов о Маше Ефросининой

Украинский блогер негативно высказался о ведущей Маше Ефросининой, назвав ее неинтересной. В частности, он прочитал сообщение одного подписчика, рассказавшего о неожиданном случае из одного шоу Астафьевой и Дантеса, где в гостях была Оля Полякова и, собственно, сама Маша Ефросинина.

"Она пресная, неинтересная, предсказуемая в своих инфоповодах, она применяет исключительно устаревшие методы и манипуляции. Вот мне присылают довольно интересный штрих: "21 февраля были съемки новой талант-передачи, ведущие — Даша Астафьева, Дантес, у них в гостях была Полякова и Ефросинина. И там был вопрос к девочке от зрителей. Девушка неправильно ответила, тогда Ефросинина поворачивается и говорит: "Откуда ей знать, что такое богатство, если она здесь сидит?" Астафьева ее прикрыла и сразу перевела тему"", — рассказал Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Блогер отметил, что Маше приходилось вести себя хорошо, а сейчас ей нужно якобы делать вид, что она — простой человек. По словам Беспалова, в работе ведущая является настоящим профессионалом, но перед обычными людьми она проявляет не очень хорошие качества.

"Маша, я понимаю, что для тебя несколько лет подряд было очень тяжело одевать маску Девы Марии, и сейчас ей приходится делать вид, что она простая, человечная. В работе она — профи, она заботится, но если говорить об обычных людях, которые и делают ее звездой в украинском инфопространстве, вот вам и дерзость, пренебрежение и настоящее отношение к украинцам", — также добавил украинский блогер.

Какой Маша Ефросинина была в начале войны и какой стала сейчас

Недавно телеведущая решила показать, какой она была в начале полномасштабного вторжения. Она показала себя без косметики и в обычной одежде. На втором фото Маша показала себя уже во время войны, где она очень изменилась за два года.

Маша Ефросинина в начале войны и сейчас. Фото: Instagram Маши Ефросининой

Напомним, мы писали о том, что скандальный блогер Богдан Беспалов высмеял певицу Maruv за новую песню.

Ранее мы рассказывали о том, что блогер Богдан Беспалов выразил свое уважение ведущей Надежде Матвеевой.

Также мы сообщали о том, что украинский блогер Богдан Беспалов унизил певицу Злату Огневич.