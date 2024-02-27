Єфросиніна потрапила у гучний скандал — нахамила українцям у прямому ефірі

Українська ведуча Маша Єфросініна у Києві. Фото: Instagram Маші Єфросиніної

Скандальний український блогер Богдан Беспалов висловив свою думку щодо ведучої Маші Єфросиніної. Зокрема, чоловік, який постійно обговорює різних українських зірок, розповів, яка ж насправді відома телеведуча, привівши приклад однієї нещодавньої ситуації.

Свою думку щодо Маші Єфросиніної Богдан Беспалов висловив на каналі в YouTube.

Богдан Беспалов про Машу Єфросиніну

Український блогер негативно висловився про ведучу Машу Єфросиніну, назвавши її нецікавою. Зокрема, він прочитав повідомлення одного підписника, який розповів про несподіваний випадок з одного шоу Астаф’євої і Дантеса, де в гостях була Оля Полякова і, власне, сама Маша Єфросиніна.

"Вона прісна, нецікава, передбачувана у своїх інфоприводах, вона застосовує виключно застарілі методи і маніпуляції. Ось мені надсилають досить цікавий штрих: "21 лютого були зйомки нової талант-передачі, ведучі — Даша Астаф’єва, Дантес, у них в гостях була Полякова і Єфросиніна. І там було питання до дівчинки з глядачів. Дівчина неправильно відповіла, тоді Єфросиніна повертається і каже: "Звідки їй знати, що таке багатство, якщо вона тут сидить?". Астаф’єва її прикрила і одразу перевела тему"", — розповів Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Блогер зазначив, що Маші доводилося поводити себе гарно, а зараз їй потрібно нібито робити вигляд, що вона — проста людина. За словами Беспалова, в роботі ведуча є справжньою професіоналкою, але перед звичайними людьми вона проявляє не дуже гарні якості.

"Машо, я розумію, що для тебе декілька років підряд було дуже важко одягати маску Діви Марії, і зараз їй доводиться робити вигляд, що вона проста, людяна. В роботі вона — профі, вона піклується, але якщо говорити про звичайних людей, які і роблять її зіркою в українському інфопросторі, ось вам і зухвалість, зверхність і справжнє ставлення до українців", — також додав український блогер.

Якою Маша Єфросиніна була на початку війни і якою стала зараз

Нещодавно телеведуча вирішила показати, якою вона була на початку повномасштабного вторгнення. Вона показала себе без косметики і у звичайному одязі. На другому фото Маша показала себе вже під час війни, де вона вже дуже змінилася за два роки.

Маша Єфросиніна на початку війни і зараз. Фото: Instagram Маші Єфросиніної

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