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Солист группы Би-2 показал условия в тюрьме, где их держали

11 февраля 2024 12:44
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Солист группы Би-2 показал условия в тюрьме, где их держали.
Лидер группы "Би-2" Егор Бортник. Фото: instagram.com/levab2
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Участники российской группы "Би-2" показали кадры из тюрьмы в Таиланде, где они провели больше недели. Условия в камере были ужасающими.

Фото и видео из тюрьмы опубликовал лидер группы "Би-2" Егор Бортник в Instagram.

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Ужасающие условия

Российская группа Би-2, осудившая вторжение России в Украину и уехавшая из страны-агрессора в Израиль, поделилась кадрами своего пребывания в тюрьме в Таиланде.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Льва Би-2 (@levab2)

На опубликованных фото и видео можно заметить, что в тайской тюрьме нет кроватей. Участники группы лежали на полу, застеленном пледами.

 

Солист группы Би-2 показал условия в тюрьме, где их держали - фото 1
Тайландская тюрьма, в которой содержалась группа "Би-2". Фото: instagram.com/levab2

Также в камере есть душ и туалет, огороженный невысокой стеной. Однако дверей там нет, потому в камере постоянно был неприятный запах.

Кроме того, задержанные сушат свои вещи на веревках тоже прямо в камере. Единственный плюс — вентиляторы, хоть немного спасающие людей от жары.

 

Солист группы Би-2 показал условия в тюрьме, где их держали - фото 2
Тайландская тюрьма, в которой содержалась группа "Би-2". Фото: instagram.com/levab2

Стоит отметить и то, что в одном помещении находились много задержанных. То есть в тайской тюрьме, вероятно, нет поселения в камеры на несколько человек. Все находятся в одной.

Что предшествовало

Артистов "Би-2" задержали 25 января после концерта на Пхукете. Суд оштрафовал их за то, что музыканты работали в Таиланде без рабочих виз, въехав благодаря туристическим.

После суда членов группы снова арестовали — на этот раз силами миграционной полиции. Музыкантов отправили в центр задержания, где они находились в ужасающих условиях и без связи. Им угрожали депортацией в Россию.

Причастность к задержанию музыкантов "Би-2", неоднократно высказывавшихся против войны в Украине, косвенно подтверждала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, ранее появилась информация, что участники группы "Би-2" на свободе и они не были депортированы в Россию. Позже оказалось, что их содержат в ужасных условиях тюрьмы Бангкока.

 

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