Соліст гурту Бі-2 показав умови у вʼязниці, де їх тримали

Лідер гурту Бі-2 Єгор Бортник. Фото: instagram.com/levab2

Учасники російського гурту Бі-2 показали кадри з в'язниці в Таїланді, де вони провели більше тижня. Умови у камері були жахливі.

Фото і відео з в'язниці опублікував лідер гурту Бі-2 Єгор Бортник в Instagram.

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Нелюдські умови

Російська група Бі-2, яка засудила вторгнення Росії в Україну і виїхала з країни-агресора в Ізраїль, поділилася кадрами свого перебування у в'язниці в Таїланді.

На опублікованих фото і відео можна помітити, що в тайській в'язниці немає ліжок. Учасники групи лежали на підлозі, застеленій пледами.

Тайландська в'язниця, у який утримували гурт Бі-2. Фото: instagram.com/levab2

Також в камері є душ і туалет, огороджений невисокою стіною. Однак дверей там немає, тому в камері постійно був неприємний запах.

Крім того, затримані сушать свої речі на мотузках, теж прямо в камері. Єдиний плюс — вентилятори, які хоч трохи рятують людей від спеки.

Тайландська в'язниця, у який утримували гурт Бі-2. Фото: instagram.com/levab2

Варто відзначити і те, що в одному приміщенні перебувало багато затриманих. Тобто в тайській в'язниці, ймовірно, немає поселення в камери на кілька людей. Всі перебувають в одній.

Що передувало

Артистів Бі-2 затримали 25 січня після концерту на Пхукеті. Суд оштрафував їх за те, що музиканти працювали в Таїланді без робочих віз, в'їхавши завдяки туристичним.

Після суду членів групи знову заарештували — цього разу силами міграційної поліції. Музикантів відправили до центру затримання, де вони перебували у жахливих умовах і без зв'язку. Їм погрожували депортацією у Росію.

Причетність до затримання музикантів Бі-2, які неодноразово висловлювалися проти війни в Україні, опосередковано підтверджувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що учасники гурту "Бі-2" на волі і вони не були депортовані до Росії. Пізніше виявилось, що їх утримують у жахливих умовах в'язниці Бангкока.