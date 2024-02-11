Соліст гурту Бі-2 показав умови у вʼязниці, де їх тримали
Учасники російського гурту Бі-2 показали кадри з в'язниці в Таїланді, де вони провели більше тижня. Умови у камері були жахливі.
Фото і відео з в'язниці опублікував лідер гурту Бі-2 Єгор Бортник в Instagram.
Нелюдські умови
Російська група Бі-2, яка засудила вторгнення Росії в Україну і виїхала з країни-агресора в Ізраїль, поділилася кадрами свого перебування у в'язниці в Таїланді.
На опублікованих фото і відео можна помітити, що в тайській в'язниці немає ліжок. Учасники групи лежали на підлозі, застеленій пледами.
Також в камері є душ і туалет, огороджений невисокою стіною. Однак дверей там немає, тому в камері постійно був неприємний запах.
Крім того, затримані сушать свої речі на мотузках, теж прямо в камері. Єдиний плюс — вентилятори, які хоч трохи рятують людей від спеки.
Варто відзначити і те, що в одному приміщенні перебувало багато затриманих. Тобто в тайській в'язниці, ймовірно, немає поселення в камери на кілька людей. Всі перебувають в одній.
Що передувало
Артистів Бі-2 затримали 25 січня після концерту на Пхукеті. Суд оштрафував їх за те, що музиканти працювали в Таїланді без робочих віз, в'їхавши завдяки туристичним.
Після суду членів групи знову заарештували — цього разу силами міграційної поліції. Музикантів відправили до центру затримання, де вони перебували у жахливих умовах і без зв'язку. Їм погрожували депортацією у Росію.
Причетність до затримання музикантів Бі-2, які неодноразово висловлювалися проти війни в Україні, опосередковано підтверджувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що учасники гурту "Бі-2" на волі і вони не були депортовані до Росії. Пізніше виявилось, що їх утримують у жахливих умовах в'язниці Бангкока.
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