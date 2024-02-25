Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Певец YAKTAK упал со сцены во время концерта arrow

Певец YAKTAK упал со сцены во время концерта

25 февраля 2024 19:36
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Певец YAKTAK упал со сцены во время концерта
Певец YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Певец Ярослав Карпук, известный под псевдонимом YAKTAK, во время одного из своих концертов споткнулся и упал со сцены. К счастью, его подхватили поклонники.

Видео падения опубликовал в TikTok один из поклонников певца.

Упал, но не растерялся

Певец YAKTAK сейчас путешествует по городам Украины с туром. В Фастове с исполнителем произошла неожиданная ситуация, которая, в частности, пришлась по душе гостям концерта.

Во время исполнения песни "Погляд" Ярослав споткнулся и упал со сцены. Однако не ушибся — его подхватили поклонники.

 

YAKTAK был в шоке, однако не растерялся: в толпе поклонниц, пытавшихся обнять его и снять на камеру, продолжил петь, пока ему не удалось забраться обратно на сцену.

Судя по улыбке Ярослава по возвращении на сцену, случай с падением его даже порадовал.

Напомним, ранее мы рассказывали, что исполнителя YAKTAK обвинили в плагиате. Также мы писали, что команда певца заплатила 100 евро польскому артисту.

концерт
конфуз
украинские звезды
YAKTAK

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме