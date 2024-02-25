Певец YAKTAK упал со сцены во время концерта
Певец Ярослав Карпук, известный под псевдонимом YAKTAK, во время одного из своих концертов споткнулся и упал со сцены. К счастью, его подхватили поклонники.
Видео падения опубликовал в TikTok один из поклонников певца.
Упал, но не растерялся
Певец YAKTAK сейчас путешествует по городам Украины с туром. В Фастове с исполнителем произошла неожиданная ситуация, которая, в частности, пришлась по душе гостям концерта.
Во время исполнения песни "Погляд" Ярослав споткнулся и упал со сцены. Однако не ушибся — его подхватили поклонники.
YAKTAK был в шоке, однако не растерялся: в толпе поклонниц, пытавшихся обнять его и снять на камеру, продолжил петь, пока ему не удалось забраться обратно на сцену.
Судя по улыбке Ярослава по возвращении на сцену, случай с падением его даже порадовал.
Напомним, ранее мы рассказывали, что исполнителя YAKTAK обвинили в плагиате. Также мы писали, что команда певца заплатила 100 евро польскому артисту.
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